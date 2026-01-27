La incorporación de la Argentina al Board of Peace, una iniciativa internacional promovida por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, abrió un nuevo foco de tensión política en el Congreso. Diputados de la Coalición Cívica presentaron un pedido de informes y reclamaron la presencia del canciller Pablo Quirno en la Cámara baja para que brinde precisiones sobre el alcance y las implicancias del acuerdo.
Diputados reclaman explicaciones por el ingreso de la Argentina a una alianza impulsada por Trump
Diputados de la oposición piden la presencia del canciller Pablo Quirno en el Congreso para que despeje dudas sobre alianzas internacionales.
La solicitud fue impulsada por los legisladores Maximiliano Ferraro y Mónica Frade, quienes plantearon dudas sobre el marco legal utilizado por el Poder Ejecutivo para avanzar con la adhesión y advirtieron sobre la necesidad de que el Parlamento intervenga en la decisión.
El pedido de los diputados
Entre los puntos centrales del pedido, los diputados reclaman que la Cancillería remita el instrumento jurídico que formalizó la incorporación de la Argentina al Board of Peace y que aclare si se trata de un tratado internacional o de un acuerdo ejecutivo.
También solicitaron copia de toda la documentación intercambiada con Estados Unidos y con los demás países que integran el organismo.
Otro de los ejes del planteo apunta al rol del Congreso. En ese sentido, Ferraro y Frade preguntaron si el Gobierno considera que la adhesión requiere aprobación legislativa y, en caso contrario, que explique cuáles son los fundamentos jurídicos y constitucionales para avanzar sin ese aval. Además, pidieron saber si el Ejecutivo tiene previsto enviar un proyecto de ley para ratificar o convalidar la integración al Board of Peace.
Alianza impulsada por Donald Trump
El aspecto económico también ocupa un lugar relevante en el pedido de informes.
Los diputados quieren conocer si la participación argentina implica compromisos financieros, ya sea en forma de cuotas, aportes regulares, gastos operativos o contribuciones extraordinarias. En caso afirmativo, solicitaron que se detalle el monto estimado, la fuente de financiamiento, la entidad receptora de los fondos y si esos compromisos podrían generar resignaciones presupuestarias o nuevo endeudamiento.
Además, la iniciativa reclama información sobre eventuales análisis de impacto realizados por el Gobierno antes de avanzar con la adhesión. En particular, piden que se explique si se evaluaron los riesgos y efectos geopolíticos, diplomáticos y de seguridad nacional que podría implicar la participación argentina en el Board of Peace.
Por último, los legisladores solicitaron precisiones sobre los objetivos, funciones y alcances concretos del organismo, así como el rol que tendría la Argentina dentro de esa estructura internacional.
Desde la Coalición Cívica sostienen que cualquier decisión que comprometa la política exterior del país debe ser debatida de manera transparente y con control parlamentario. En ese marco, la citación al canciller busca despejar dudas y establecer con claridad los términos en los que el Gobierno decidió sumarse a la iniciativa impulsada desde Washington.
