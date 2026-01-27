Diputados reclaman explicaciones por el ingreso de la Argentina a una alianza impulsada por Trump

Alianza impulsada por Donald Trump

El aspecto económico también ocupa un lugar relevante en el pedido de informes.

Los diputados quieren conocer si la participación argentina implica compromisos financieros, ya sea en forma de cuotas, aportes regulares, gastos operativos o contribuciones extraordinarias. En caso afirmativo, solicitaron que se detalle el monto estimado, la fuente de financiamiento, la entidad receptora de los fondos y si esos compromisos podrían generar resignaciones presupuestarias o nuevo endeudamiento.

Además, la iniciativa reclama información sobre eventuales análisis de impacto realizados por el Gobierno antes de avanzar con la adhesión. En particular, piden que se explique si se evaluaron los riesgos y efectos geopolíticos, diplomáticos y de seguridad nacional que podría implicar la participación argentina en el Board of Peace.

Por último, los legisladores solicitaron precisiones sobre los objetivos, funciones y alcances concretos del organismo, así como el rol que tendría la Argentina dentro de esa estructura internacional.

Desde la Coalición Cívica sostienen que cualquier decisión que comprometa la política exterior del país debe ser debatida de manera transparente y con control parlamentario. En ese marco, la citación al canciller busca despejar dudas y establecer con claridad los términos en los que el Gobierno decidió sumarse a la iniciativa impulsada desde Washington.

