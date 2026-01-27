Adorni pone en un puesto clave a un exmacrista con pasado polémico

Polémica en Morón

Durante la gestión de Marchi fue que se designó en aquella dirección nacional a del Huerto, un dirigente del PRO de Morón que había sido funcionario durante la gestión del macrista Ramiro Tagliaferro y que hasta su designación en el Ejecutivo, en abril de 2024, se desempeñaba como consejero escolar del distrito de la 1ra sección electoral.

Desde ese cargo del Huerto protagonizó una polémica cuando en 2022 el Consejo Escolar moronense lo suspendió fue por 90 días luego de que trascendieran unos audios en el que pedía "compilar" toda la "evidencia" sobre el consumo o venta de drogas entre los alumnos del Colegio Chacabuco de Morón.

“Foto, video, captura de pantalla va a servir. Tenemos que ser bastante sólidos con la evidencia. Si hay un video de algún pibe o que esté consumiendo, o que se esté vendiendo o lo que fuera son cosas que ayudan a la indignación y a que este tema se ponga en agenda”, expresó en uno de los audios, según publicó en su momento el portal local Primer Plano.

gonzalo-del-huerto Gonzalo del Huerto.

El Consejo Escolar, ahora bajo dominio del oficialismo del Frente de Todos, dictó la suspensión de del Huerto al considerar que su conducta revestía “gravedad institucional” por “estar involucrados aspectos relativos a los derechos de los niños, niñas y adolescentes”.

Del Huerto reconoció que los audios filtrados eran suyos pero denunció la medida en su contra como "un acto ilegal porque viola la Ley Provincial de Educación".

"Es un claro intento de correr el foco de la discusión sobre un problema que no pueden controlar, que es el avance de la droga en las escuelas de Morón. Es un delirio querer suspender a un opositor por investigar esta terrible situación", le dijo entonces a Clarín.

Omar de Marchi renunció como secretario de Relaciones Parlamentarias en noviembre de 2024 con el rumor de fondo sobre cierta insatisfacción en el Gobierno por su labor para lograr sacar la 'Ley Bases' en el Congreso. Se fue a la vicepresidencia de Aerolíneas Argentinas. Lo reemplazó entonces Oscar Moscariello, otro macrista.

Del Huerto ahora ocupará el lugar que alguna vez ostentó de Marchi, aunque con menor rango jerárquico pero con el mandato de canalizar el contacto formal entre la Casa Rosada y el Congreso cuando el Gobierno aspira a conseguir leyes fundamentales de su gestión.

