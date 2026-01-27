Sergio Berni respaldó la baja de la imputabilidad y pidió ir más lejos: "No debería haber un límite de edad"

El exministro explicó que, si un joven comprende plenamente el daño que provoca un delito, debería ser imputable, independientemente de su edad. “Si no lo entiende, no corresponde imputarlo. Pero si lo entiende, la edad no puede ser una excusa”, sostuvo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/radiolared/status/2016148800323149937&partner=&hide_thread=false Sergio Berni, Ex Ministro de Seguridad en PBA, pasó por #Lopez910 con @martincandalaft y habló sobre el proyecto de ley para implementar la baja en la edad de imputabilidad.



AM 910

APP: La Red

https://t.co/AuI07f8u0b

YouTube: Radio La Red pic.twitter.com/9Pqx1OKKvV — Radio La Red - AM 910 (@radiolared) January 27, 2026

Berni también remarcó la necesidad de fortalecer un sistema penal juvenil que tenga como eje la reinserción social. Recordó que la Constitución Nacional establece que la pena no debe ser entendida como castigo, sino como una herramienta para la resocialización.

“No se trata de encerrar por encerrar, sino de corregir conductas desde temprano y evitar que el delito se convierta en un destino”, afirmó.

Para graficar su postura, utilizó una metáfora: “Es como ponerle un tutor a un árbol para que crezca derecho”. Desde su perspectiva, intervenir a tiempo permite sacar a los menores del circuito delictivo y evitar que queden definitivamente capturados por organizaciones criminales.

Baja de edad de imputabilidad

En ese marco, destacó el sistema penal juvenil de la provincia de Buenos Aires, al que calificó como el más desarrollado del país, aunque aclaró que aún tiene aspectos para mejorar.

Más allá del respaldo conceptual al proyecto, Berni fue crítico con el Gobierno nacional y puso en duda su implementación real. Consideró que la iniciativa corre el riesgo de quedarse en un anuncio político si no viene acompañada de inversión en infraestructura y políticas públicas concretas.

“Si no hay recursos para centros juveniles, programas de reinserción y seguimiento real, una ley por sí sola no resuelve nada”, advirtió. Y lanzó una chicana al oficialismo: “Un gobierno que no invierte en rutas difícilmente vaya a invertir en políticas de contención para menores”.

Para Berni, el desafío no es solo modificar la ley, sino construir un sistema que combine responsabilidad penal, evaluación profesional y políticas de reinserción sostenidas en el tiempo. Sin ese enfoque integral, concluyó, cualquier reforma corre el riesgo de convertirse en una medida de impacto discursivo, pero de escasa eficacia real.

_______________________________

Más noticias en Urgente24:

Alerta para Milei: Seis de cada diez argentinos creen que su Gobierno es corrupto

Qué propone el proyecto de "modernización laboral" alternativo que presentó la oposición

La nueva materia que será obligatoria en todas las escuelas de Argentina