El exministro de Seguridad bonaerense Sergio Berni se sumó al debate por la baja de la edad de imputabilidad y expresó un respaldo explícito al proyecto impulsado por el Gobierno nacional. Sin embargo, fue más allá de la iniciativa oficial y planteó una posición aún más amplia: eliminar cualquier límite etario y evaluar la imputabilidad a partir de la capacidad psicológica de comprender el delito.
Sergio Berni respaldó la baja de la imputabilidad y pidió ir más lejos: "No debería haber un límite de edad"
Sergio Berni sorprendió al respaldar la idea de baja de edad de imputabilidad que planea aprobar el Gobierno. Incluso pidió medidas más duras.
“Escuchar que se habla de bajar la edad de imputabilidad es música para mis oídos”, afirmó Berni en una entrevista radial, donde celebró que el tema vuelva a ocupar un lugar central en la agenda política.
El dirigente peronista sostuvo que se trata de una discusión que viene reclamando desde hace años y lamentó que no haya sido impulsada por su propio espacio.
Sergio Berni apoya a Milei
Según explicó, el vínculo entre delito y menores de edad es un fenómeno que exige respuestas urgentes y estructurales. En ese marco, consideró positivo que el oficialismo haya tomado la iniciativa, aunque marcó diferencias de fondo con el proyecto de La Libertad Avanza, que propone reducir la edad de imputabilidad de 16 a 13 años.
Para Berni, fijar una edad específica no es el camino adecuado. “La imputabilidad no debería estar atada a un número, sino a la capacidad real de la persona de comprender la criminalidad del acto que cometió”, señaló. En ese sentido, propuso que la responsabilidad penal quede sujeta a evaluaciones psiquiátricas y psicológicas que determinen si el menor entiende el alcance de sus acciones.
El exministro explicó que, si un joven comprende plenamente el daño que provoca un delito, debería ser imputable, independientemente de su edad. “Si no lo entiende, no corresponde imputarlo. Pero si lo entiende, la edad no puede ser una excusa”, sostuvo.
Berni también remarcó la necesidad de fortalecer un sistema penal juvenil que tenga como eje la reinserción social. Recordó que la Constitución Nacional establece que la pena no debe ser entendida como castigo, sino como una herramienta para la resocialización.
“No se trata de encerrar por encerrar, sino de corregir conductas desde temprano y evitar que el delito se convierta en un destino”, afirmó.
Para graficar su postura, utilizó una metáfora: “Es como ponerle un tutor a un árbol para que crezca derecho”. Desde su perspectiva, intervenir a tiempo permite sacar a los menores del circuito delictivo y evitar que queden definitivamente capturados por organizaciones criminales.
Baja de edad de imputabilidad
En ese marco, destacó el sistema penal juvenil de la provincia de Buenos Aires, al que calificó como el más desarrollado del país, aunque aclaró que aún tiene aspectos para mejorar.
Más allá del respaldo conceptual al proyecto, Berni fue crítico con el Gobierno nacional y puso en duda su implementación real. Consideró que la iniciativa corre el riesgo de quedarse en un anuncio político si no viene acompañada de inversión en infraestructura y políticas públicas concretas.
“Si no hay recursos para centros juveniles, programas de reinserción y seguimiento real, una ley por sí sola no resuelve nada”, advirtió. Y lanzó una chicana al oficialismo: “Un gobierno que no invierte en rutas difícilmente vaya a invertir en políticas de contención para menores”.
Para Berni, el desafío no es solo modificar la ley, sino construir un sistema que combine responsabilidad penal, evaluación profesional y políticas de reinserción sostenidas en el tiempo. Sin ese enfoque integral, concluyó, cualquier reforma corre el riesgo de convertirse en una medida de impacto discursivo, pero de escasa eficacia real.
