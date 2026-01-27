Renault revoluciona el mercado argentino: bajó el precio de su auto más barato

Renault hizo una rebaja considerable en el precio de sus autos con respecto a diciembre de 2025 y hoy se puede conseguir el vehículo más barato de Argentina a un valor muy competente. Por eso mismo aquellos que quieren acceder a su primer 0km optan por la marca francesa.
Renault bajó el precio de su auto más barato en Argentina
El Renault Kwid sorprendió mucho con la baja de su precio. Anteriormente costaba $26.510.000 y hoy quedó en $25.540.000. Se trata de una rebaja del 3,7% en el costo final de la unidad. De esta manera marca un antes y un después en cuanto al valor de los automotores.
La diferencia de casi un millón de pesos es sin duda muy beneficiosa para el comprador, el cual necesita 25 millones de pesos o poco más de 17 mil dólares para poder hacer la compra de este 0km. Se trata de uno de los más elegidos por ser económico y con un diseño que se busca mucho en la actualidad.
Renault Kwid tiene dos modelos importados desde Brasil: Iconic Bitono e Iconic Outsider. Ambos tienen el mismo valor a pesar de las diferencias. Bajo el capó, el vehículo incorpora una mecánica de 1.0 litro con tres cilindros, asociada a una transmisión manual de cinco marchas. Este propulsor desarrolla una potencia máxima de 66 caballos a 5.000 revoluciones por minuto, junto con un par motor de 93 Nm disponibles a 4.250 rpm. En cuanto a la eficiencia, el fabricante informa un consumo combinado de 15,4 km por litro, una cifra especialmente relevante para la conducción urbana cotidiana.
El vehículo tiene una altura al suelo de 185 mm, lo que ayuda a circular mejor por calles en mal estado. El baúl ofrece un espacio de 290 litros y, al bajar los asientos traseros, la capacidad aumenta hasta 1.100 litros. En el exterior, se destaca el uso de llantas bitono de 14 pulgadas con terminación diamantada. Por esa razón está siendo muy observado.
