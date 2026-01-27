El ministerio de Transporte bonaerense informó el martes (27/01) que la inhabilitación recae sobre el conductor de la camioneta y la amiga del padre del chico herido que iba al mando de la UTV al chocar de frente en La frontera (Pinamar).
EXCESO DE ALCOHOL
Choque en Pinamar: Confirman inhabilitación de los dos conductores
Los dos conductores dieron positivo en alcoholemia. Ambos imputados mantendrán “lesiones culposas agravadas” por el choque en La Frontera (Pinamar).
La medida, adoptada el 20 de enero pasado, se fundamentó en la realización de maniobras imprudentes que representaron un riesgo para terceros y fue reforzada luego de comprobarse por vía judicial que ambos presentaban alcohol en sangre.
La decisión afecta a Noemí Quirós, conductora del UTV en el que viajaba Bastián, y a Manuel Molinari, al mando de la camioneta Volkswagen Amarok que impactó contra el vehículo utilitario.
Según la resolución ministerial, la conducta “implica un riesgo actual, concreto y jurídicamente relevante para la seguridad vial y la vida de terceros”,
El análisis realizado en el Laboratorio Químico de la Policía Científica Dolores determinó que Molinari y Quirós, presentaban una graduación menor, pero eso igual complicó la situación de ambos. En la provincia de Buenos Aires hay tolerancia cero.
Por ello, el abogado del conductor Sebastián Riglos, anunció que pedirá un cotejo de ADN para confirmar que la muestra analizada corresponda a su defendido. Sostiene que Molinari no ingirió alcohol y que “es probable que hayan rotulado mal los frascos”, le dijo al medio Infobae.
En tanto, Guillermo Schmidt, que representa a las hermanas de 8 y 9 años, también damnificadas en el accidente, evaluará si solicita un segundo examen en la UBA para confirmar que ninguno de los conductores había consumido estupefacientes. Aunque ese análisis se realizó y dio negativo, el penalista pretende que se ejecute un estudio más exhaustivo.
Recordemos que el accidente ocurrió el pasado 12 de enero, cuando ambos vehículos colisionaron de frente en un sector de médanos de la zona conocida como La Frontera en Pinamar.
