Choque en Pinamar: Confirman inhabilitación de los dos conductores

Por ello, el abogado del conductor Sebastián Riglos, anunció que pedirá un cotejo de ADN para confirmar que la muestra analizada corresponda a su defendido. Sostiene que Molinari no ingirió alcohol y que “es probable que hayan rotulado mal los frascos”, le dijo al medio Infobae.

En tanto, Guillermo Schmidt, que representa a las hermanas de 8 y 9 años, también damnificadas en el accidente, evaluará si solicita un segundo examen en la UBA para confirmar que ninguno de los conductores había consumido estupefacientes. Aunque ese análisis se realizó y dio negativo, el penalista pretende que se ejecute un estudio más exhaustivo.

Recordemos que el accidente ocurrió el pasado 12 de enero, cuando ambos vehículos colisionaron de frente en un sector de médanos de la zona conocida como La Frontera en Pinamar.

