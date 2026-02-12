Donald Trump furioso: Grieta republicana por Epstein y los aranceles a Canadá

"¿Quién es responsable?", preguntó Massie, "¿quién en su organización cometió este fracaso masivo?".

Embed - Congresista acusa a Bondi de mentir bajo juramento sobre Trump en el caso Epstein

Bondi respondió llamando a Massie "político fracasado".

Al igual que Massie, la representante Marjorie Taylor Greene (republicana por Georgia), figura clave del MAGA, rompió con el gobierno de Trump debido al caso Epstein. Según sus palabras, él le dijo que si los archivos relacionados con el financista pedófilo salían a la luz, sus "amigos saldrían lastimados" [ver: Archivos de Jeffrey Epstein: "Canibalismo", niña cooptada en Bogotá y Trump hasta las manos]

La congresista también le comentó a la agencia de noticias The New York Times que el presidente rechazó su sugerencia de invitar a las sobrevivientes del caso Epstein al Despacho Oval, diciendo que no se habían ganado ese honor.

Greene afirmó que el presidente hizo estos comentarios durante la última conversación que tuvo con ella, en una llamada telefónica después de que ella compareciera en septiembre en una conferencia de prensa con sobrevivientes de Epstein en el Capitolio. Durante la llamada, el presidente le gritó mientras ella escuchaba a través del altavoz.

Seis republicanos se unieron a frenar los aranceles de Donald Trump contra Canadá

El miércoles por la noche, la política arancelaria de Trump sufrió un duro revés a manos de sus propios detractores republicanos. Los representantes Dan (republicano por Washington), Kevin (republicano por California), Don Bacon (republicano por Nebraska), Jeff (republicano por Colorado) y Brian (republicano por Pensilvania) se unieron a los demócratas para votar a favor de una medida que revocaría la emergencia nacional (por el fentanilo) declarada por el Ejecutivo en la frontera norte, la cual imponía tarifas del 35% a los productos mexicanos y canadienses fuera del T-MEC, el emblemático acuerdo que regula el comercio entre México, Estados Unidos y Canadá.

La medida que frena los aranceles punitivos contra Canadá fue aprobada por 219 votos a favor y 211 en contra. No obstante, a pesar de la advertencia de Trump de no apoyarlos en las primarias en sus respectivos estados, lo cierto es que ni los representantes republicanos Newhouse ni Bacon se presentarán a la reelección en las elecciones intermedias de 2026.

image

Sin embargo, sí lo hará Massie, cuyo rival está recibiendo el apoyo del actual presidente de Estados Unidos en represalia por haberlo desafiado en el Congreso. En cuanto a Kiley, cuyo distrito se vio muy alterado por el nuevo mapa electoral de California, aún no ha declarado si se presentará a la reelección en su estado o por otro escaño.

“Se trataba de una resolución relativa a la emergencia declarada por el presidente por el fentanilo procedente de Canadá. El Congreso tiene la obligación, en virtud de la Ley de Emergencias Nacionales, de evaluar cada seis meses si la emergencia sigue existiendo. Canadá ha tomado ahora medidas drásticas contra el fentanilo, por lo que no hay motivos para prorrogar la emergencia otros seis meses”, precisó el congresista ante FoxNews.

Este duro revés en el Congreso contra los aranceles ha generado que Trump ponga grito en el cielo, ya que considera que estas tarifas proteccionistas habían logrado reducir déficits comerciales, y que, además, la política arancelaria hizo que los mercados financieros estadounidenses alcanzaran máximos históricos.

Los ARANCELES nos han proporcionado una gran seguridad nacional, ya que con solo mencionar la palabra, los países aceptan nuestros deseos más firmes Los ARANCELES nos han proporcionado una gran seguridad nacional, ya que con solo mencionar la palabra, los países aceptan nuestros deseos más firmes

Del lado de los detractores republicanos de los aranceles contra Canadá, argumentan que votaron en contra para evitar daños en la cadena de suministro, particularmente en la industria automotriz y agrícola. Al respecto, el representante republicano Hurd declaró a Fox News que sus electores se veían “directamente afectados por estas políticas”.

“La votación de hoy se basa, ante todo, en la Constitución. El artículo I otorga al Congreso la autoridad para regular el comercio con naciones extranjeras y aplicar aranceles. Con el tiempo, el Congreso ha delegado una autoridad limitada al poder ejecutivo, especialmente en asuntos relacionados con emergencias nacionales. Pero esas delegaciones nunca tuvieron la intención de servir como un vehículo permanente para una política comercial radical y a largo plazo”, añadió.

En enero pasado, Trump también se mostró furioso contra otro puñado de sus propios senadores republicanos por haber votado a favor de una ley para limitar sus poderes de guerra en medio de la injerencia en Venezuela y las amenazas a Groenlandia.

Los legisladores —Josh Hawley, Lisa Murkowski, Rand Paul, Susan Collins y Todd Young— rompieron con la línea republicana. Del mismo modo que con el caso del freno a los aranceles en Canadá, Trump amenazó con apoyar a sus rivales electorales y aseguró que “nunca deberían ser reelectos”.

Más contenido en Urgente24

"Lo empezó a acuchillar": La fuerte acusación de Andrea Rincón contra un reconocido cantante

ARCA poneun freno y los usuarios de Mercado Pago pueden sufrir las consecuencias

La miniserie de 6 capítulos que reventó el ranking de Netflix

Alerta científica: Lo que creímos durante años sobre la Tierra y no era así