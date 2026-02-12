urgente24
Sacudón en Boca y San Lorenzo por la última información sobre Alexis Cuello

Boca quiso durante buena parte del mercado de pases al delantero de San Lorenzo Alexis Cuello. Ofertaron por el nueve del Ciclón y podría emigar.

12 de febrero de 2026 - 11:16
Cuando todo parecía indicar que el ex Almagro se quedaría en el Ciclón, apareció una oferta que sacudió al club de Boedo.

Oferta por Alexis Cuello

San Lorenzo, hasta el momento, convirtió cuatro goles en lo que va del Torneo Apertura, y Alexis Cuello participó en todos.

El delantero anotó dos goles ante Lanús en la primera jornada y luego asistió en los dos partidos siguientes, ante Gimnasia de Mendoza y Central Córdoba de Santiago del Estero.

Todo parecía indicar que Cuello se quedaría en el Ciclón, pero César Luis Merlo dio una información que encendió las alarmas en Boedo.

"Fluminense ofertó 4 millones por Cuello, pero San Lorenzo lo consideró insuficiente. El equipo brasileño mejorará la oferta en las próximas horas", aseguró el periodista especializado en mercado de pases.

Si bien la primera oferta será rechazada, todo indica que esto recién comienza.

Román Kotler, también partidario del Ciclón, agregó: "La intención es no venderlo, pero luego del interés de Boca hay charlas para actualizarle el contrato. Por el momento, no hubo acuerdo".

El hecho de que todavía no haya un acuerdo entre el club y el jugador podría dejar la puerta abierta para que Cuello termine arribando a Brasil y jugando en Fluminense.

El pasado fin de semana fue complicado para Boca y San Lorenzo.

El Xeneize perdió ante Vélez Sarsfield en el José Amalfitani, mientras que el equipo de Damián Ayude cayó en el clásico frente a Huracán.

Por eso, ambos clubes tendrán una fecha clave en el Torneo Apertura de la Liga Profesional.

San Lorenzo visitará a Unión de Santa Fe el viernes 13 de febrero desde las 22:15, mientras que Boca recibirá a Platense el domingo 15 a las 19:30 en La Bombonera.

Hasta el momento, el nivel de ambos equipos ha sido muy pobre en lo que va del 2026, lo que ha puesto a los entrenadores bajo la lupa.

Por tal motivo, el próximo fin de semana será fundamental para que puedan consolidarse en sus respectivos puestos y recuperar la confianza de sus hinchadas.

