Sacudón en Boca y San Lorenzo por la última información sobre Alexis Cuello

Todo parecía indicar que Cuello se quedaría en el Ciclón, pero César Luis Merlo dio una información que encendió las alarmas en Boedo.

"Fluminense ofertó 4 millones por Cuello, pero San Lorenzo lo consideró insuficiente. El equipo brasileño mejorará la oferta en las próximas horas", aseguró el periodista especializado en mercado de pases.

Si bien la primera oferta será rechazada, todo indica que esto recién comienza.

Román Kotler, también partidario del Ciclón, agregó: "La intención es no venderlo, pero luego del interés de Boca hay charlas para actualizarle el contrato. Por el momento, no hubo acuerdo".

image

El hecho de que todavía no haya un acuerdo entre el club y el jugador podría dejar la puerta abierta para que Cuello termine arribando a Brasil y jugando en Fluminense.

Más sobre Boca y San Lorenzo

El pasado fin de semana fue complicado para Boca y San Lorenzo.

El Xeneize perdió ante Vélez Sarsfield en el José Amalfitani, mientras que el equipo de Damián Ayude cayó en el clásico frente a Huracán.

Por eso, ambos clubes tendrán una fecha clave en el Torneo Apertura de la Liga Profesional.

San Lorenzo visitará a Unión de Santa Fe el viernes 13 de febrero desde las 22:15, mientras que Boca recibirá a Platense el domingo 15 a las 19:30 en La Bombonera.

Hasta el momento, el nivel de ambos equipos ha sido muy pobre en lo que va del 2026, lo que ha puesto a los entrenadores bajo la lupa.

Embed

Por tal motivo, el próximo fin de semana será fundamental para que puedan consolidarse en sus respectivos puestos y recuperar la confianza de sus hinchadas.

+ EN GOLAZO24

Tiembla Gustavo Costas: Racing podría perder a otro jugador titular

Riquelme sacude a Boca y va por un 9 ex River: "Está en carpeta"

Impacto total en River por lo que se dice sobre Kevin Castaño