El eclipse de febrero hará que aparezca un "anillo de fuego" en el cielo: Cómo verlo

En Argentina y Chile se estima que el eclipse pueda comenzar a verse a las 6:56 de la mañana, con máximo a las 9:12 y cierre a las 11:27 horas.

De acuerdo con el sitio especializado Space, en Ushuaia, por ejemplo, el porcentaje del disco solar cubierto sea de 3%.

Recuerde que no es seguro mirar directamente al sol durante las fases parciales de un eclipse solar, por lo que debe usar gafas para eclipse.

¿Qué es un eclipse anillo de fuego?

Según la NASA, los eclipses ocurren en la Tierra cuando el Sol, la Luna y la Tierra se alinean, ya sea total o parcialmente, lo que genera emocionantes eventos celestes.

Durante un eclipse solar anular, el Sol aparece como un "anillo de fuego" en el cielo.

Se le llama así porque “el fenómeno deja visible un delgado aro de luz”, indica la BBC.

"Un eclipse anular ocurre solamente cuando la Luna está en su punto más alejado de la Tierra. En perspectiva para nosotros en la Tierra, no bloquea completamente la luz del Sol, por lo que se obtiene este increíble anillo de fuego alrededor de la Luna”, le explicó a la BBC, Nicola Fox, de la Dirección de Misiones Científicas de la NASA.

Todos los eclipses en 2026

Si de eclipses solares se trata, el 12 de agosto de 2026 ocurrirá uno de los más esperados: Un eclipse solar total, e incluso ya le llaman el eclipse solar del siglo.

En 2026 también ocurrirán eclipses lunares: El 3 de marzo, y el 27 y 28 de agosto.

Con ello, 2026 se corona como un año extraordinario para presenciar los eclipses.

