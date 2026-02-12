El eclipse de febrero hará que aparezca un "anillo de fuego" en el cielo: Cómo verlo

La Tierra muy pronto presenciará el primer eclipse de 2026. En la agenda quedan otros tres eclipses por disfrutar. En general, este año tendrán lugar dos eclipses solares y dos eclipses lunares en el cielo. Comenzamos con el eclipse solar anular del 17 de febrero de 2026, conocido como "anillo de fuego".
Eclipse solar anular del 17 de febrero: Cómo verlo
De acuerdo con la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) el próximo eclipse solar anular será más visible en la Antártida.
Sin embargo, algunos podrán observar una fase parcial del eclipse en: África, Sudamérica, el Océano Pacífico, la Antártida, el Océano Atlántico y el Océano Índico.
De acuerdo con el Instituto Geográfico Nacional de España, el eclipse se iniciará a la 9h 56m TU (Tiempo Universal) en el océano Antártico y finalizará a las 14h 27m TU en el océano Índico.
La duración total del fenómeno será de 271 minutos (algo más de 4 horas y media). El máximo del eclipse se producirá a las 12h 11m TU en el océano Antártico, cerca de la costa antártica, donde alcanzará una magnitud máxima de 0,96.
En Argentina y Chile se estima que el eclipse pueda comenzar a verse a las 6:56 de la mañana, con máximo a las 9:12 y cierre a las 11:27 horas.
De acuerdo con el sitio especializado Space, en Ushuaia, por ejemplo, el porcentaje del disco solar cubierto sea de 3%.
Recuerde que no es seguro mirar directamente al sol durante las fases parciales de un eclipse solar, por lo que debe usar gafas para eclipse.
¿Qué es un eclipse anillo de fuego?
Según la NASA, los eclipses ocurren en la Tierra cuando el Sol, la Luna y la Tierra se alinean, ya sea total o parcialmente, lo que genera emocionantes eventos celestes.
Durante un eclipse solar anular, el Sol aparece como un "anillo de fuego" en el cielo.
Se le llama así porque “el fenómeno deja visible un delgado aro de luz”, indica la BBC.
"Un eclipse anular ocurre solamente cuando la Luna está en su punto más alejado de la Tierra. En perspectiva para nosotros en la Tierra, no bloquea completamente la luz del Sol, por lo que se obtiene este increíble anillo de fuego alrededor de la Luna”, le explicó a la BBC, Nicola Fox, de la Dirección de Misiones Científicas de la NASA.
Todos los eclipses en 2026
Si de eclipses solares se trata, el 12 de agosto de 2026 ocurrirá uno de los más esperados: Un eclipse solar total, e incluso ya le llaman el eclipse solar del siglo.
En 2026 también ocurrirán eclipses lunares: El 3 de marzo, y el 27 y 28 de agosto.
Con ello, 2026 se corona como un año extraordinario para presenciar los eclipses.
-------
Más noticias en Urgente24
La principal avícola de la Argentina, a un paso de la quiebra, ya tiene su efecto dominó
Chau Vaca Muerta: La noruega Interoil anunció que se va de la Argentina tras su salida del 'bloque maldito'
Quién es el empresario mexicano que vendió parte de Telecom y complicó al Grupo Clarín
El peor momento en la relación de los hermanos Milei: Javier no cede ante Karina
El Trece pasó la escoba: Renuncias, despidos repentinos y cambios de último momento