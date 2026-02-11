La gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, firmó el miércoles (11/02) una orden ejecutiva destinada a limitar la presencia de fuerzas federales de inmigración en propiedades estatales. La orden no prohíbe abiertamente que los agentes accedan a espacios de propiedad estatal.
AHORA UNA GOBERNADORA
Día duro para Donald Trump: New Jersey limita el accionar de federales ICE
Mikie Sherrill, gobernadora de Nueva Jersey, firmó una orden para limitar la presencia de agentes de inmigración en el Estado que conduce desde noviembre.
La medida es el último intento de Sherrill de rechazar los esfuerzos de aplicación de la ley migratoria de la administración Trump, decisión que otros gobernadores demócratas de USA también tomaron.
Según la nueva orden de Sherrill, los agentes federales de inmigración no podrán usar la propiedad estatal como "área de concentración, lugar de procesamiento o base de operaciones".
Luego advierte
"Los agentes de ICE serán como cualquier otra persona, se les permitirá entrar a espacios públicos de propiedad estatal, pero no se les permitirá entrar sin una orden judicial", dijo la funcionaria.
La orden solo se aplica a los departamentos y agencias del poder ejecutivo y no a los gobiernos locales.
"De nuevo hemos oído rumores en todo el estado", dijo en respuesta a las preguntas de los periodistas. "Esto nos ayudará a rastrear exactamente dónde intentan operar". El Departamento de Seguridad Nacional rechazó la medida.
Justamente, un vocero del Departamento de Seguridad afirmó
Antes de ahora
Nueva Jersey limita las fuerzas del orden estatales, las fuerzas del orden y las cárceles para que no cooperen con los agentes federales de inmigración, con excepciones limitadas.
Mikie Sherrill anunció el lanzamiento de un portal estatal donde los residentes podrán subir imágenes o imágenes de agentes federales de inmigración, aunque el material no se divulgará.
La gobernadora, que es helicopterista naval resaltó
Otros Estados
Nueva York y California lanzaron de forma similar portales estatales para que los residentes envíen imágenes de las operaciones de ICE. La administración Sherrill señaló que está abierta a investigar a agentes de ICE.
En ese orden, el martes, la fiscal general interina del estado, Jennifer Davenport, dijo que su oficina estaba investigando un incidente que involucraba a ICE y un arma de fuego disparada en Roxbury.
Rechazo republicano
Los republicanos rechazaron que Sherrill anime a los residentes a grabar a los agentes de ICE. El líder de la minoría en la Asamblea, John DiMaio, afirmó que hacerlo "corre el riesgo de escalar tensiones y poner en peligro tanto a los funcionarios como al público".
(Adaptación de contenidos del medio internacional Politico)
___________________
Más noticias en Urgente24
La principal avícola de la Argentina, a un paso de la quiebra ya tiene su efecto dominó
Chau Vaca Muerta: La noruega Interoil anunció que se va de la Argentina tras su salida del 'bloque maldito'
Pami no pagó y ya cortaron prestaciones a jubilados, mientras más provincias encienden la mecha
El peor momento en la relación de los hermanos Milei: Javier no cede ante Karina
El Trece pasó la escoba: Renuncias, despidos repentinos y cambios de último momento