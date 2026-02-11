Día duro para Donald Trump: New Jersey limita el accionar de federales ICE

La orden solo se aplica a los departamentos y agencias del poder ejecutivo y no a los gobiernos locales.

"De nuevo hemos oído rumores en todo el estado", dijo en respuesta a las preguntas de los periodistas. "Esto nos ayudará a rastrear exactamente dónde intentan operar". El Departamento de Seguridad Nacional rechazó la medida.

Justamente, un vocero del Departamento de Seguridad afirmó

Mientras los políticos de Nueva Jersey siguen liberando pedófilos, violadores, miembros de pandillas y asesinos en las calles, nuestras valientes fuerzas del orden seguirán arriesgando sus vidas para arrestar a estos atroces criminales y hacer que Nueva Jersey vuelva a estar segura. ¿Cómo beneficia esto a la gente de Nueva Jersey? Los mayores perdedores son las personas a las que estos políticos fueron elegidos para servir Mientras los políticos de Nueva Jersey siguen liberando pedófilos, violadores, miembros de pandillas y asesinos en las calles, nuestras valientes fuerzas del orden seguirán arriesgando sus vidas para arrestar a estos atroces criminales y hacer que Nueva Jersey vuelva a estar segura. ¿Cómo beneficia esto a la gente de Nueva Jersey? Los mayores perdedores son las personas a las que estos políticos fueron elegidos para servir

image El ICE en el centro de la polémica. Protestas masivas en todo USA tras tiroteos fatales en operativos migratorios al límite del terror

Antes de ahora

Nueva Jersey limita las fuerzas del orden estatales, las fuerzas del orden y las cárceles para que no cooperen con los agentes federales de inmigración, con excepciones limitadas.

Mikie Sherrill anunció el lanzamiento de un portal estatal donde los residentes podrán subir imágenes o imágenes de agentes federales de inmigración, aunque el material no se divulgará.

La gobernadora, que es helicopterista naval resaltó

Esto nos ayuda a seguir mejor lo que ocurre en el estado, dónde opera ICE, si están recogiendo personas, quiénes son, para poder seguir mejor lo que ocurrió. Montaremos el sistema para tener algunos datos y comprobar la información Esto nos ayuda a seguir mejor lo que ocurre en el estado, dónde opera ICE, si están recogiendo personas, quiénes son, para poder seguir mejor lo que ocurrió. Montaremos el sistema para tener algunos datos y comprobar la información

Otros Estados

Nueva York y California lanzaron de forma similar portales estatales para que los residentes envíen imágenes de las operaciones de ICE. La administración Sherrill señaló que está abierta a investigar a agentes de ICE.

En ese orden, el martes, la fiscal general interina del estado, Jennifer Davenport, dijo que su oficina estaba investigando un incidente que involucraba a ICE y un arma de fuego disparada en Roxbury.

Rechazo republicano

Los republicanos rechazaron que Sherrill anime a los residentes a grabar a los agentes de ICE. El líder de la minoría en la Asamblea, John DiMaio, afirmó que hacerlo "corre el riesgo de escalar tensiones y poner en peligro tanto a los funcionarios como al público".

(Adaptación de contenidos del medio internacional Politico)

___________________

Más noticias en Urgente24

La principal avícola de la Argentina, a un paso de la quiebra ya tiene su efecto dominó

Chau Vaca Muerta: La noruega Interoil anunció que se va de la Argentina tras su salida del 'bloque maldito'

Pami no pagó y ya cortaron prestaciones a jubilados, mientras más provincias encienden la mecha

El peor momento en la relación de los hermanos Milei: Javier no cede ante Karina

El Trece pasó la escoba: Renuncias, despidos repentinos y cambios de último momento