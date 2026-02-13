Día Mundial de la Anemia: una señal de alarma de enfermedades graves

. Debilidad

. Falta de aire

. Dolor de cabeza

. Manos y pies fríos

. Mareos

. Piel pálida o amarillenta

. Latidos irregulares del corazón

Cuando estos signos se sostienen en el tiempo, no deben atribuirse únicamente al estrés, la edad o el ritmo de vida. En determinados casos, la anemia puede ser la puerta de entrada al diagnóstico de enfermedades graves como el síndrome mielodisplásico (SMD) o la beta talasemia.

“Identificar la anemia y comprender su posible origen es fundamental para detectar precozmente enfermedades hematológicas graves. Cuando se la minimiza, se pierde un tiempo valioso para intervenir”, señaló Marcela De Riz, Disease Area Head Hematology de Bristol Myers Squibb, médica hematóloga (MN 80.014).

FotoGlobulosRojosFOTO4 La Organización Mundial de la Salud (OMS) fijó la fecha del 13 de febrero de cada año como el Día Mundial de la Anemia.

Síndrome mielodisplásico: un cáncer de la sangre que suele empezar con anemia

El síndrome mielodisplásico (SMD) es un tipo de cáncer de la sangre en el que la médula ósea no produce células sanguíneas sanas y maduras. A nivel global, su incidencia en población general es 4,9 por cada 100 mil personas-año, y aumenta significativamente con la edad, con una media de diagnóstico entre los 70 y 76 años.

En 8 de cada 10 personas con SMD, la anemia es el primer hallazgo clínico, pero suele subestimarse o atribuirse erróneamente al envejecimiento, lo que retrasa el diagnóstico y limita las opciones terapéuticas.

Beta talasemia: una enfermedad hereditaria poco frecuente que también comienza con anemia

La beta talasemia es un trastorno sanguíneo hereditario que afecta la producción de hemoglobina y genera glóbulos rojos menos numerosos y menos funcionales. Aunque se trata de una Enfermedad Poco Frecuente (EPoF), su impacto es significativo y muchas personas desconocen que la padecen.

A nivel global, se estima que 1 de cada 100.000 personas por año desarrolla una forma sintomática, mientras que entre 80 y 90 millones de personas en el mundo son portadoras del gen que causa la enfermedad, muchas de ellas sin saberlo. La condición afecta por igual a mujeres y varones, y su distribución es mayor en determinadas regiones, aunque puede presentarse en cualquier población, lo que refuerza la necesidad de diagnóstico oportuno y correcto ante la presencia de anemia persistente.

En Argentina, se estima que entre el 1 y el 2% de la población es portadora de beta talasemia menor, muchas veces sin saberlo, lo que refuerza la necesidad de diagnóstico oportuno y correcto.

La beta talasemia suele clasificarse en tres tipos —menor, intermedia y mayor— que van desde anemia leve y asintomática hasta cuadros graves que requieren transfusiones regulares, con riesgo de complicaciones cardíacas, hepáticas y endocrinas si no se tratan adecuadamente.

La Anemia es la Clave: detectar a tiempo puede cambiar el pronóstico

En el marco del Día Mundial de la Anemia -13 de febrero-, Bristol Myers Squibb impulsa la iniciativa “La Anemia es la Clave”, que busca visibilizar esta afección como una señal de alerta temprana, promover el diagnóstico oportuno y alentar la consulta médica ante síntomas persistentes.

Para acceder a información clara y confiable sobre anemia, síndrome mielodisplásico y beta talasemia, se puede visitar el sitio web de la campaña La Anemia es la Clave, donde se encuentran contenidos educativos y recursos para el público general.

