Desde Múnich, Alemania apela a cerrar grieta con Trump y lanza drones a Ucrania

Según Merz en su oratoria desde Múnich, tras el inicio de la guerra en Ucrania en enero de 2022, el mundo ha "entrado en una nueva fase de conflictos abiertos".

"Nuestra libertad ya no es un hecho; está en juego", agregó el canciller alemán, quien además destacó la importancia de que Europa cambie su mentalidad.

Juntos hemos entrado en una era que, una vez más, se caracteriza abiertamente por el poder y la política de las grandes potencias

En la apertura de la Conferencia de Seguridad de Múnich, el canciller de Alemania destacó la importancia de que Europa cambie su mentalidad. pic.twitter.com/NZoVlaWB2Q — RT en Español (@ActualidadRT) February 13, 2026

La primera ministra danesa aseguró a viva voz desde Múnich, que "nadie en Europa ni en EE. UU. gana con ningún conflicto entre antiguos aliados", haciendo referencia a la escalada entre Bruselas y Trump tras las amenazas injerencistas de EE.UU. sobre Groenlandia.

Los líderes europeos también mantienen un encono con Trump debido a la postura prorrusa de EE.UU. con respecto a la guerra en Ucrania, ya que en elplan de paz estadounidense se le exige a Zelensky ciertas condiciones máximalistas para poner fin a la guerra, entre ellas la cesión territorial de Donbás y Crimea a Rusia.

image Volodimir Zelensky recibió en Alemania el primer dron ucraniano producido en suelo germano (Alexandra BEIER/AFP)

A diferencia de Trump, Alemania, aliada de Kiev, ha exigido que se respete el territorio ucraniano en el acuerdo de paz y que se otorguen a Kiev garantías de seguridad en la posguerra. Esto último estaría contemplado tras bambalinas entre Zelensky y Trump, quien le ha prometido al líder ucraniano "protección" tras un hipotético alto el fuego con Rusia, pero solo si acepta ceder ciertos territorios que ha perdido en batalla.

En vísperasde esta cumbre en Múnich, el ministro de Defensa alemán le entregó a Volodymyr Zelensky el primer dron ucraniano fabricado en territorio germano, resultado de un proyecto conjunto entre las empresas Quantum Systems y Frontline Robotics.

Al margen de la cumbre, Boris Pistorius y el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky inaguraron unas horas antes la nueva empresa conjunta germano-ucraniana Quantum Frontline Industries, que une a la compañía alemana de drones Quantum Systems y la startup ucraniana Frontline Robotics.

Luego de recibir al presidente ucraniano en la planta cercana a Múnich, Pistorius le entregó simbólicamente un dron.

"Estos sistemas serán entregados directamente a las fuerzas armadas ucranianas" afirmó Pistorius, añadiendo que “la capacidad inicial será de 10,000 drones al año” sin “límites reales más allá de la capacidad de producción de la empresa”,

En diálogo con la prensa, elministro alemán aseveró que “el beneficio es mutuo” refiriéndose tanto a las fuerzas armadas ucranianas como a las industrias de defensa de ambos países.

“Porque, claro, aprendemos de lo que sucede en Ucrania y aprovechamos la gran cantidad de datos y la experiencia obtenidos en el combate allí. Esto nos permite avanzar en el desarrollo de nuestras propias capacidades en drones, y todos salen beneficiados. Además, es un claro y concreto ejemplo que muestra que Alemania no cesa su apoyo a Ucrania,” afirmó Pistorius ante los periodistas.

Tales afirmaciones demuestran que los aliados de la OTAN están recopilando información de combate en Ucrania, al mismo tiempo que brindan logística, soldados mercenarios y armamento al frente ucraniano, algo que Putin ha venido denunciando, argumentando que Europa sí está en una guerra directa, pero velada, con Rusia.

