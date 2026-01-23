urgente24
Ahora, Cocot: Más de 140 despidos y protesta de trabajadores

Sigue la lista de empresas que despiden personal, y ahora se sumó Cocot, que echó a 140 trabajadores y a otros les adeudan sueldos. Protesta en Parque Chas.

23 de enero de 2026 - 16:50
Trabajadores protestan en la puerta de Cocot en Parque Chas.

Foto: captura de TV.

En diálogo con C5N, varios trabajadores de Cocot dieron su testimonio: contaron que ganan $600 mil por 9 horas de trabajo, y que encima les adeudan bonos y, a algunos, parte de los salarios. "No nos alcanza la plata", relató entre lágrimas una empleada, "estamos muy mal".

Esta precaria situación se suma a los 140 despidos que la fábrica realizó en los últimos 2 meses, y hay temor por más despidos o suspensiones.

Por eso motivo, los trabajadores están reclamando en la puerta de la empresa, en Parque Chas. Hay cierta tensión en la zona porque llegó la Policía para impedir que corten la calle.

Tres Arroyos: Paro de trabajadores por salarios adeudados

Este viernes (23/01) un grupo de trabajadores de la empresa avícola Tres Arroyos realizan un paro por 48 horas por sueldos adeudados y protesta en la plata de la localidad bonaerense de Pilar. Los empleados aseguran que la empresa incumple con el pago en tiempo y forma de salarios, aguinaldos y vacaciones, y señalan la falta de respuestas concretas por parte de la firma.

El problema impacta en alrededor de 300 trabajadores de la planta situada en el barrio Pinazo, en la localidad de Del Viso, donde la incertidumbre laboral se mantiene desde hace meses.

Según detallaron al portal Pilar de Todos, la empresa adeuda horas extras, vacaciones y el aguinaldo, lo que agravó las dificultades para sostener los gastos básicos. “Las familias no llegan a fin de mes”, señalaron, y cuestionaron que la planta continúe con su actividad habitual mientras persisten los atrasos salariales. “Necesitamos que alguien nos escuche y actúe”, reclamaron.

La disputa en la planta de Tres Arroyos en Pilar comenzó en diciembre de 2024, cuando la compañía presentó un procedimiento preventivo de crisis ante el Ministerio de Trabajo, alegando problemas financieros.

Desde entonces, los salarios comenzaron a pagarse de forma escalonada, un mecanismo que los trabajadores aceptaron de manera excepcional y por un período limitado. El procedimiento tenía una vigencia de 12 meses y, según sostienen los empleados, ese plazo ya se cumplió, por lo que consideran que no corresponde continuar con el pago fraccionado.

Lejos de regularizarse, la situación se profundizó y, en algunos casos, las deudas salariales llegan a representar hasta la mitad del sueldo mensual.

