Ahora, Cocot: Más de 140 despidos y protesta de trabajadores

El problema impacta en alrededor de 300 trabajadores de la planta situada en el barrio Pinazo, en la localidad de Del Viso, donde la incertidumbre laboral se mantiene desde hace meses.

Según detallaron al portal Pilar de Todos, la empresa adeuda horas extras, vacaciones y el aguinaldo, lo que agravó las dificultades para sostener los gastos básicos. “Las familias no llegan a fin de mes”, señalaron, y cuestionaron que la planta continúe con su actividad habitual mientras persisten los atrasos salariales. “Necesitamos que alguien nos escuche y actúe”, reclamaron.

La disputa en la planta de Tres Arroyos en Pilar comenzó en diciembre de 2024, cuando la compañía presentó un procedimiento preventivo de crisis ante el Ministerio de Trabajo, alegando problemas financieros.

Desde entonces, los salarios comenzaron a pagarse de forma escalonada, un mecanismo que los trabajadores aceptaron de manera excepcional y por un período limitado. El procedimiento tenía una vigencia de 12 meses y, según sostienen los empleados, ese plazo ya se cumplió, por lo que consideran que no corresponde continuar con el pago fraccionado.

Lejos de regularizarse, la situación se profundizó y, en algunos casos, las deudas salariales llegan a representar hasta la mitad del sueldo mensual.

