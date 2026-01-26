El oro toca un nuevo máximo y la plata ya acumula una suba del 60% mientras el dólar pierde valor

La plata acompañó el movimiento, con un avance cercano al 15% en la jornada, hasta los US$117,7 por onza, su nivel más alto desde 2008, acumulando una ganancia superior al 60% en lo que va del año.

“Hemos superado otro umbral, mucho más rápido de lo que pensaba”, señaló Michael Haigh, analista de Société Générale, a Financial Times, quien destacó que los inversores parecen ahora “insensibles al precio del oro”, convencidos de que el impulso alcista continuará ante la elevada incertidumbre global.

Japón espera elecciones anticipadas

El fortalecimiento del yen se produce en un momento delicado para Japón, a pocas semanas de las elecciones anticipadas del 8 de febrero. A principios de este mes, la moneda había tocado un mínimo de 18 meses tras la reacción negativa del mercado a un plan de estímulo del nuevo primer ministro, Sanae Takaichi, que avivó los temores sobre la sostenibilidad del mercado de bonos japonés.

Los inversores temen que las autoridades se enfrenten a una disyuntiva entre subir las tasas para sostener la moneda o mantener bajos los costos de financiación para evitar una caída de los bonos.

Según dijo al mismo medio Yujiro Goto, estratega jefe de divisas de Nomura, los movimientos observados hoy fueron demasiado amplios para explicarse solo por declaraciones oficiales. “Sin intervención, probablemente habríamos visto al dólar recuperarse”, afirmó, sugiriendo que Japón podría haber intervenido directamente en el mercado.

Las expectativas de coordinación con Estados Unidos ganaron fuerza tras las declaraciones de Atsushi Mimura, responsable de política cambiaria del Ministerio de Finanzas japonés, quien afirmó que Tokio responderá “trabajando estrechamente con las autoridades estadounidenses según sea necesario”. Analistas coinciden en que la percepción de una acción conjunta aumenta significativamente la efectividad de la llamada intervención verbal.

El impacto en las bolsas

El impacto se sintió también en la renta variable. Las acciones japonesas cayeron con fuerza, con el Nikkei 225 retrocediendo un 1,8%, ante el temor de que un yen más fuerte erosione las ganancias de los exportadores. Mientras tanto, los operadores se preparan para mayor volatilidad, con el índice de volatilidad implícita del dólar-yen alcanzando su nivel más alto desde julio del año pasado.

En un escenario marcado por tensiones políticas, riesgos fiscales y señales de intervención cambiaria, los mercados parecen haber entrado en una nueva fase de alta sensibilidad, donde el dólar pierde terreno y los activos refugio recuperan protagonismo.

