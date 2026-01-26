Wall Street pone a prueba a las 7 Magníficas

Este dato no implica que los precios resulten baratos, pero sí sugiere que el mercado ya incorporó buena parte del optimismo previo, desplazando ahora el foco hacia la capacidad real de convertir inversión en rentabilidad, en un contexto de tasas todavía elevadas y creciente selectividad por parte de los inversores institucionales.

Dentro del conjunto, Tesla concentra las mayores dudas, ya que las proyecciones anticipan una contracción interanual del beneficio acompañada por una caída de ingresos, en un escenario marcado por mayor competencia, presión sobre precios y señales de agotamiento en su posicionamiento de marca.

El negocio de vehículos eléctricos continúa siendo el principal generador de ventas, pero también el más expuesto a tensiones operativas, con entregas que se redujeron durante 2025 y márgenes que muestran un deterioro persistente, al punto de que el margen bruto del segmento automotor, excluyendo créditos regulatorios, se ubicaría en niveles cercanos al 14%, uno de los más bajos de los últimos trimestres.

Según subraya Allaria, el mercado ya no evalúa a Tesla únicamente por sus resultados actuales, sino por su capacidad de materializar proyectos largamente prometidos, especialmente en conducción autónoma total y en el desarrollo del Cybercab, mientras que la división de almacenamiento de energía aparece como el principal sostén del crecimiento, con un dinamismo muy superior al del negocio automotor tradicional.

Microsoft

En Microsoft, el análisis gira en torno a Azure, el activo central de su transformación corporativa y la base de su estrategia en inteligencia artificial, con expectativas de crecimiento todavía robustas, pero acompañadas por una presión creciente sobre costos debido a la magnitud de las inversiones necesarias para ampliar capacidad.

El foco del mercado, remarca Allaria, estará puesto en determinar si la expansión del negocio cloud logra sostenerse sin erosionar márgenes, en un contexto en el que el gasto en infraestructura se acelera y la relación estratégica con OpenAI, si bien clave, introduce desafíos adicionales en términos de gobernanza y asignación de capital.

Meta

Meta Platforms llega a esta instancia con números sólidos, impulsados por la publicidad digital y por mejoras en eficiencia asociadas al uso de inteligencia artificial, mientras que las métricas de usuarios continúan expandiéndose, especialmente en Estados Unidos, donde el tiempo de uso de Facebook e Instagram mantiene tasas de crecimiento de dos dígitos.

No obstante, el punto de tensión aparece por el lado del gasto, ya que la compañía planea incrementar de manera agresiva sus inversiones, especialmente en infraestructura, modelos de nueva generación y realidad aumentada, lo que obliga a demostrar avances claros en monetización y retorno sobre la inversión para evitar que el mercado empiece a castigar la estrategia.

Apple, Amazon y Alphabet

En Apple, el debate se concentra en la desaceleración del negocio de servicios, el impacto de mayores costos y la estrategia vinculada a inteligencia artificial, con márgenes que enfrentan riesgos por el aumento en los precios de componentes, aranceles y tipo de cambio, aun cuando las ventas de iPhone podrían mostrar cierta mejora táctica apoyada en la base instalada.

Amazon, en cambio, aparece mejor posicionada, con Amazon Web Services retomando tracción gracias a la adopción de soluciones de IA y un consumo en Estados Unidos que se mantiene resiliente, mientras que la escala logística continúa funcionando como una ventaja competitiva difícil de replicar.

Por su parte, Alphabet combina el empuje de la nube con la solidez del negocio publicitario, con estimaciones de crecimiento que lucen alcanzables y un seguimiento cada vez más fino del mercado sobre la evolución de márgenes en Google Cloud y el sendero de inversión proyectado.

Otras noticias en Urgente24:

Techint pierde una licitación clave porque sus precios son elevados: ¿Protección o subsidio?

Infierno 2026: El lunes 26/01 la temperatura podría rozar los 40°C en el AMBA

Toyota lanza su auto más "barato": Este es el precio del Yaris Cross en 2026

Pánico en El Trece: Números que no dan y un conductor al borde de la cornisa