El jugador de Estudiantes que tiene una SAD en Uruguay y comparte ideas de Verón

Sportivo Bella Italia, el club SAD de Fernando Muslera en Uruguay

El arquero campeón de la Copa América 2011 con su país, es accionista de una de las varias SAD que existen en el fútbol uruguayo -alrededor del 50% de los clubes son privados-. Sportivo Bella Italia es una pequeña institución de Uruguay que milita en la tercera división -la Primera C-.

Fue en 2023 cuando Fernando Muslera adquirió la propiedad del club, que en ese entonces se llamaba Coraceros Polo Club, para reconvertirlo en Sportivo Bella Italia. "Soy pro inversiones, yo estoy convencido de que el fútbol va para ese lado, el de los inversores, los multiclubes, las SAD, llamalo como quieras, pero el futuro está ahí. Por algo Manchester City tiene cinco o seis equipos por el mundo, y cada vez más apuntan en esa dirección", le dijo el todavía jugador a La Nación.

De Estudiantes al Galatasaray, el "Proyecto Azurro" que germina en el Ascenso uruguayo

El sueño, claro, es llevarlo a la máxima categoría. Pero va de a poco. En noviembre de 2024 inauguraron un complejo deportivo para la realización de distintos deportes, ubicado en la ciudad de Mercedes. El objetivo es consolidar un vínculo con la comunidad mercedina a través de distintas actividades, no solo el fútbol.

"Proyecto Azurro", denominan a todo el trabajo que hacen para hacer crecer esta institución uruguaya emparentada con raíces italianas.

A mediados de 2025, Sportivo Bella Vista forjó un acuerdo con el Galatasaray, de Turquía. Allí, Fernando Muslera es una leyenda. Jugó 14 temporadas, se volvió ídolo, disputó más de 500 partidos y conquistó 19 títulos. Dejó Galatasaray, justamente, para arribar a Estudiantes.

El vínculo con el club turco echa raíces ahora con el perfil gerencial de Muslera. El acuerdo entre ambas instituciones implica "colaboraciones estratégicas" para construir y fortalecer una "red fuerte, scouting y mejoramiento de jugadores".

Con Estudiantes también hay alianzas en el horizonte. El arquero se irá del Pincha más pronto que tarde, pero seguirá conectado desde una nueva perspectiva. "Me encantó estar del otro lado del mostrador intercambiando ideas para el bien de uno y otro club".

