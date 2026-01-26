Fernando Muslera se prepara para defender los títulos conseguidos con Estudiantes de La Plata en 2025 -fue campeón del Torneo Clausura y del Trofeo de Campeones-, pero también para lo que ocurra luego: a sus 39 años, sabe que el retiro del fútbol profesional está muy cerca.
PERFIL GERENCIAL
El jugador de Estudiantes que tiene una SAD en Uruguay y comparte ideas de Verón
Fernando Muslera encara con Estudiantes el que sabe que puede ser su último año como jugador profesional. Luego de eso, vendrá Sportivo Bella Italia.
Muslera, más allá de Estudiantes y el arco: su perfil gerencial post retiro
Vive un muy buen presente el uruguayo. Llegó al Estudiantes de Eduardo Domínguez para hacerse cargo de los tres palos y se volvió un referente. No solo por su trayectoria y experiencia, sino también por sus aptitudes, ya que se hizo grande en momentos clave para mantener en pie al equipo.
Eso sí, le tocó llegar a un club 'blanco'. Es el blanco de una AFA enemistada con todo aquel que pregone ideas distintas a su modelo de gestión, y ahí entra Juan Sebastián Verón, presidente de Estudiantes. Fernando Muslera quedó sorprendido. Se mostró molesto, dejó ver su preocupación y su bronca por las tergiversadas reglas de juego a las que se enfrenta el fútbol argentino y que tienen un particular encono hacia el club pincharrata.
Mientras Verón continúe llevando adelante sus ideas de gestión de un fútbol más cercano a los capitales privados -una propuesta que existe en todas las ligas del mundo pero que en Argentina está prohibida por estatuto AFA-, es probable que Estudiantes sea víctima de fallos -dentro y fuera del campo- controversiales.
Fernando Muslera es uno de los que está más cerca de la mirada de Verón que de la vereda opuesta. Y, por eso, su futuro luego del retiro lo tiene entusiasmado. No lo tiene claro, pero presiente que 2026 podría ser su último año como futbolista profesional y, así, ponerle fin a la carrera con 40 cumplidos. Luego de eso, vendrá la gestión deportiva de su club, Sportivo Bella Italia.
Sportivo Bella Italia, el club SAD de Fernando Muslera en Uruguay
El arquero campeón de la Copa América 2011 con su país, es accionista de una de las varias SAD que existen en el fútbol uruguayo -alrededor del 50% de los clubes son privados-. Sportivo Bella Italia es una pequeña institución de Uruguay que milita en la tercera división -la Primera C-.
Fue en 2023 cuando Fernando Muslera adquirió la propiedad del club, que en ese entonces se llamaba Coraceros Polo Club, para reconvertirlo en Sportivo Bella Italia. "Soy pro inversiones, yo estoy convencido de que el fútbol va para ese lado, el de los inversores, los multiclubes, las SAD, llamalo como quieras, pero el futuro está ahí. Por algo Manchester City tiene cinco o seis equipos por el mundo, y cada vez más apuntan en esa dirección", le dijo el todavía jugador a La Nación.
Yo estoy convencido de que el fútbol va para ese lado, el de los inversores, los multiclubes, las SAD, llamalo como quieras, pero el futuro está ahí
De Estudiantes al Galatasaray, el "Proyecto Azurro" que germina en el Ascenso uruguayo
El sueño, claro, es llevarlo a la máxima categoría. Pero va de a poco. En noviembre de 2024 inauguraron un complejo deportivo para la realización de distintos deportes, ubicado en la ciudad de Mercedes. El objetivo es consolidar un vínculo con la comunidad mercedina a través de distintas actividades, no solo el fútbol.
"Proyecto Azurro", denominan a todo el trabajo que hacen para hacer crecer esta institución uruguaya emparentada con raíces italianas.
A mediados de 2025, Sportivo Bella Vista forjó un acuerdo con el Galatasaray, de Turquía. Allí, Fernando Muslera es una leyenda. Jugó 14 temporadas, se volvió ídolo, disputó más de 500 partidos y conquistó 19 títulos. Dejó Galatasaray, justamente, para arribar a Estudiantes.
El vínculo con el club turco echa raíces ahora con el perfil gerencial de Muslera. El acuerdo entre ambas instituciones implica "colaboraciones estratégicas" para construir y fortalecer una "red fuerte, scouting y mejoramiento de jugadores".
Con Estudiantes también hay alianzas en el horizonte. El arquero se irá del Pincha más pronto que tarde, pero seguirá conectado desde una nueva perspectiva. "Me encantó estar del otro lado del mostrador intercambiando ideas para el bien de uno y otro club".