Chubut lucha y el gobierno se resiste a incorporar el ecocidio

Alejandra Monteoliva La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, se expresó sobre castigar a quienes provoquen incendios.

Por su lado, la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, refirió el tema en sus redes y reveló las incorporaciones al proyecto a través de su cuenta de X.

“Prender fuego no es un accidente. Es un delito. En esta Argentina, el que las hace, las paga”, afirmó.

En el gobierno admiten que la legislación tiene que alcanzar a todos los que provocan incendios, no solo los bosques, sin discriminación. "Provocás un incendio y vas preso" reflexionan.

Una fuente relacionada con el tema acotó

La figura está contemplada en el Código Penal, pero no está tipificada. Se debate si se incluye en el nuevo, pero sí hay aumento de penas para todos los incendios, sustancialmente de bosques. La figura está contemplada en el Código Penal, pero no está tipificada. Se debate si se incluye en el nuevo, pero sí hay aumento de penas para todos los incendios, sustancialmente de bosques.

Pese a los cuestionamientos, los integrantes del equipo plantearon que la tipificación de la figura es materia de debate y que la posibilidad no está cerrada. Actualmente, existen disposiciones penales en leyes ambientales especiales contempladas en ciertas partes del Código, sin embargo, el ecocidio no se encuentra tipificado como delito en el código, completa el medio porteño.

Otras lecturas de Urgente24:

Finde en AMBA: Buenos Aires Market, conciertos gratis y concurso de Anime

Finde en Rosario: Circo Ánima, propuestas para combatir el calor y más

La mejor aplicación de viajes que revoluciona al turismo

Otra coronación: Una ciudad argentina fue elegida como la mejor del mundo