EL FUEGO SIGUE VIVO

Chubut lucha y el gobierno se resiste a incorporar el ecocidio

El término ecocidio no encuentra inserción en el Código Penal. Hay voluntad en el gobierno para endurecer las penas, pero no mucho más. De lograrse avances, se verían en febrero.

23 de enero de 2026 - 18:06
Chubut mantiene activos equipos de bomberos para combatir las llamas

Por GUILLERMO CARRIL

Aun en plena redacción y, con varios focos de incendios en la Patagonia, la mesa que define el articulado prevé elevar las penas para delitos vinculados a incendios intencionales, en especial contra bosques y, aunque se resiste, debate internamente la incorporación de la figura de ecocidio.

Frente a la demanda que levanta la Unión Cívica Radical (UCR), tanto como el gobernador del Chubut, Ignacio Torres, a raíz de la quema de 30.000 hectáreas en toda la provincia producto de un incendio forestal, la administración libertaria promete un incremento en las condenas de aquellos delitos que tengan impacto ambiental, pero aclara que las modificaciones no están enfocadas en delitos ambientales”.

Nuevos delitos

De acuerdo con lo publicado por el medio Infobae

Está previsto incorporar nuevos delitos para quienes provoquen intencionalmente incendios, lo que incluye a los bosques. También para los que trafiquen bienes culturales y exploten de manera ilegal la minería Está previsto incorporar nuevos delitos para quienes provoquen intencionalmente incendios, lo que incluye a los bosques. También para los que trafiquen bienes culturales y exploten de manera ilegal la minería

Sin embargo, resta definir la escala de años de castigos que pesarán sobre quienes cometieran delitos con impacto ambiental que, anticipan, estará por encima de los tres años para evitar que sean excarcelables.

Alejandra Monteoliva
La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, se expresó sobre castigar a quienes provoquen incendios.

Por su lado, la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, refirió el tema en sus redes y reveló las incorporaciones al proyecto a través de su cuenta de X.

“Prender fuego no es un accidente. Es un delito. En esta Argentina, el que las hace, las paga”, afirmó.

En el gobierno admiten que la legislación tiene que alcanzar a todos los que provocan incendios, no solo los bosques, sin discriminación. "Provocás un incendio y vas preso" reflexionan.

Una fuente relacionada con el tema acotó

La figura está contemplada en el Código Penal, pero no está tipificada. Se debate si se incluye en el nuevo, pero sí hay aumento de penas para todos los incendios, sustancialmente de bosques. La figura está contemplada en el Código Penal, pero no está tipificada. Se debate si se incluye en el nuevo, pero sí hay aumento de penas para todos los incendios, sustancialmente de bosques.

Pese a los cuestionamientos, los integrantes del equipo plantearon que la tipificación de la figura es materia de debate y que la posibilidad no está cerrada. Actualmente, existen disposiciones penales en leyes ambientales especiales contempladas en ciertas partes del Código, sin embargo, el ecocidio no se encuentra tipificado como delito en el código, completa el medio porteño.

