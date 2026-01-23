Aun en plena redacción y, con varios focos de incendios en la Patagonia, la mesa que define el articulado prevé elevar las penas para delitos vinculados a incendios intencionales, en especial contra bosques y, aunque se resiste, debate internamente la incorporación de la figura de ecocidio.
EL FUEGO SIGUE VIVO
Chubut lucha y el gobierno se resiste a incorporar el ecocidio
El término ecocidio no encuentra inserción en el Código Penal. Hay voluntad en el gobierno para endurecer las penas, pero no mucho más. De lograrse avances, se verían en febrero.
Frente a la demanda que levanta la Unión Cívica Radical (UCR), tanto como el gobernador del Chubut, Ignacio Torres, a raíz de la quema de 30.000 hectáreas en toda la provincia producto de un incendio forestal, la administración libertaria promete un incremento en las condenas de aquellos delitos que tengan impacto ambiental, pero aclara que las modificaciones “ no están enfocadas en delitos ambientales”.
Nuevos delitos
De acuerdo con lo publicado por el medio Infobae
Sin embargo, resta definir la escala de años de castigos que pesarán sobre quienes cometieran delitos con impacto ambiental que, anticipan, estará por encima de los tres años para evitar que sean excarcelables.
Por su lado, la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, refirió el tema en sus redes y reveló las incorporaciones al proyecto a través de su cuenta de X.
“Prender fuego no es un accidente. Es un delito. En esta Argentina, el que las hace, las paga”, afirmó.
En el gobierno admiten que la legislación tiene que alcanzar a todos los que provocan incendios, no solo los bosques, sin discriminación. "Provocás un incendio y vas preso" reflexionan.
Una fuente relacionada con el tema acotó
Pese a los cuestionamientos, los integrantes del equipo plantearon que la tipificación de la figura es materia de debate y que la posibilidad no está cerrada. Actualmente, existen disposiciones penales en leyes ambientales especiales contempladas en ciertas partes del Código, sin embargo, el ecocidio no se encuentra tipificado como delito en el código, completa el medio porteño.
