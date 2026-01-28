La miniserie con 100% en críticas de 6 episodios que mirás en un finde

Dato práctico: son 6 episodios, el primero ronda la hora y los demás duran entre 47 y 53 minutos. Ideal para maratonear en Netflix en un finde sin tener que pedir vacaciones.

Crítica rendida, público enganchado y una segunda temporada en camino

Más allá del boca en boca, la crítica especializada se rindió bastante rápido. MicropsiaCine.com lo explicó así: "La acción parece ser el eje principal de la serie, pero en segundo plano lo que se cuenta es una rica y complicada historia ligada a los cambios sociales y económicos en el Japón del siglo XIX."

Desde el South China Morning Post fueron todavía más gráficos: "Una montaña rusa increíblemente excitante que equilibra hábilmente el interés histórico con el heroísmo personal y un creciente número de víctimas." Y Heaven of Horror dijo lo que cualquiera que la vea va a notar: "Está centrada en los personajes, pero la historia avanza bastante rápido y la producción es visualmente impresionante."

Collider fue más directo y le puso 9/10, definiéndola como "un show cargado de adrenalina que no se puede perder — y la mejor serie de acción live-action del año".

image La crítica internacional la celebró por sus peleas sin CGI, su ritmo y su peso emocional. Con 100% en Rotten Tomatoes y segunda temporada confirmada, es claramente uno de los grandes aciertos de Netflix.

Como dato de color, Okada insistió en reducir al mínimo el uso de CGI para que los combates se sintieran físicos y reales, y eso se nota: las peleas tienen cansancio, errores, barro, respiración agitada. Nada parece limpio ni coreografiado.

Además, la serie fue la primera producción japonesa en recibir una nominación a los Critics’ Choice Awards como Mejor Serie en Lengua Extranjera, un dato que habla del impacto que tuvo fuera de Asia.

¿Es perfecta? No. Usa arquetipos conocidos y algunas situaciones se sienten familiares. Pero lo compensa con una dirección sólida, actuaciones creíbles y un ritmo que va creciendo capítulo a capítulo.

En un catálogo de Netflix lleno de títulos olvidables, "El último samurái en pie" destaca por animarse a mezclar la historia con la violencia y la emoción sin tratar al espectador como tonto. La serie está ahí mismo esperando, y es de esas que entran calladas y terminan quedándose un rato largo en la cabeza. Ideal para el que busca algo más que ruido de fondo.

Embed

---------------------------------------------------------------------

Más contenido en Urgente24

La miniserie de 8 episodios que nadie esperaba y hoy mira todo el mundo

La nueva miniserie de 8 episodios que te va a enganchar sin venderte humo

La miniserie de 11 episodios que arranca prolija y termina desquiciada

Tiene 3 episodios y es la miniserie perfecta para maratonear este finde