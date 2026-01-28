La miniserie con 100% en críticas de 6 episodios que mirás en un finde

Hay miniseries de Netflix que pasan sin pena ni gloria y otras que se te prenden desde el primer minuto, y esta cae de lleno en lo segundo, con acción cruda, espadas volando y un clima que no te deja respirar. Son apenas 6 capítulos, pero alcanza para una maratón intensa, dejarte manija y hacerte cuestionar qué estabas mirando antes.
Hablamos de " El último samurái en pie" ("Last Samurai Standing"), una serie original japonesa de Netflix basada en la novela gráfica de Shogo Imamura, que llegó a la plataforma el 13 de noviembre de 2025, después de presentar sus dos primeros episodios en el Festival de Busan. Desde entonces no paró de crecer: 100% de aprobación en Rotten Tomatoes, Top 10 en 88 países y confirmación oficial de una segunda temporada por parte de Netflix Japón.
La historia se sitúa en plena era Meiji, cuando Japón empieza a dejar atrás el mundo feudal y los samuráis quedan, literalmente, a la deriva. En ese contexto aparecen 292 guerreros convocados al templo Tenry-ji, en Kioto, con una salvaje propuesta: robar placas de madera, eliminar rivales y llegar hasta Tokio. El que sobrevive se lleva 100 mil yenes, una fortuna para fines del siglo XIX.
El protagonista es Shujiro Saga, interpretado por Junichi Okada, que además fue productor y participó en la coreografía de las peleas. Shujiro no entra al torneo por gloria ni honor: lo hace para intentar salvar a su esposa y a su hijo enfermos. A su alrededor giran Futaba Katsuki (Yumia Fujisaki), Iroha Kinugasa (Kaya Kiyohara) y Kyojin Tsuge (Masahiro Higashide) y otros personajes, todos con sus historias pesadas y motivaciones muy terrenales.
La serie coquetea con el concepto battle royale, algo así como El Juego del Calamar con katanas, pero lo interesante es que no se queda en la carnicería. Hay una lectura política clara sobre el fin de una era, la desigualdad social y cómo las élites convierten la desesperación ajena en entretenimiento.
Dato práctico: son 6 episodios, el primero ronda la hora y los demás duran entre 47 y 53 minutos. Ideal para maratonear en Netflix en un finde sin tener que pedir vacaciones.
Crítica rendida, público enganchado y una segunda temporada en camino
Más allá del boca en boca, la crítica especializada se rindió bastante rápido. MicropsiaCine.com lo explicó así: "La acción parece ser el eje principal de la serie, pero en segundo plano lo que se cuenta es una rica y complicada historia ligada a los cambios sociales y económicos en el Japón del siglo XIX."
Desde el South China Morning Post fueron todavía más gráficos: "Una montaña rusa increíblemente excitante que equilibra hábilmente el interés histórico con el heroísmo personal y un creciente número de víctimas." Y Heaven of Horror dijo lo que cualquiera que la vea va a notar: "Está centrada en los personajes, pero la historia avanza bastante rápido y la producción es visualmente impresionante."
Collider fue más directo y le puso 9/10, definiéndola como "un show cargado de adrenalina que no se puede perder — y la mejor serie de acción live-action del año".
Como dato de color, Okada insistió en reducir al mínimo el uso de CGI para que los combates se sintieran físicos y reales, y eso se nota: las peleas tienen cansancio, errores, barro, respiración agitada. Nada parece limpio ni coreografiado.
Además, la serie fue la primera producción japonesa en recibir una nominación a los Critics’ Choice Awards como Mejor Serie en Lengua Extranjera, un dato que habla del impacto que tuvo fuera de Asia.
¿Es perfecta? No. Usa arquetipos conocidos y algunas situaciones se sienten familiares. Pero lo compensa con una dirección sólida, actuaciones creíbles y un ritmo que va creciendo capítulo a capítulo.
En un catálogo de Netflix lleno de títulos olvidables, "El último samurái en pie" destaca por animarse a mezclar la historia con la violencia y la emoción sin tratar al espectador como tonto. La serie está ahí mismo esperando, y es de esas que entran calladas y terminan quedándose un rato largo en la cabeza. Ideal para el que busca algo más que ruido de fondo.
