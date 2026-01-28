Fátima Florez brindó detalles del coqueteo en el escenario con Milei: Qué se dijeron al oído

La reacción de Fátima Florez cuando le preguntaron si se besó con el Presidente

Posteriormente, Fátima Florez dio una nota con el programa Puro show y en un determinado momento el conductor Matías Vázquez le preguntó si era cierto el rumor que indicaba que se había besado con el líder libertario sobre el final del ensayo.

Sorpresivamente, la entrevistada evitó contestar y se mostró sonriente dejando lugar para las especulaciones de quienes conforman el ciclo que también se emite por la señal perteneciente al Grupo Clarín.





Embed - EL MICROGESTO DE FÁTIMA FLOREZ QUE CONFIRMA QUE HUBO CHAPE CON EL PRESIDENTE JAVIER MILEI



"¿Estamos en condiciones de decir que volviste con el Presidente?", preguntó directamente el periodista. Sin embargo, en ese entonces la imitadora se puso firme y pidió: "No quiero que malinterpreten nada", expresó.

Asimismo, no negó el hecho de que haya existido el beso entre ambos aunque aclaró pícara: "Fue un hecho artístico".

