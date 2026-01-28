En la noche del martes (27/01) el presidente Javier Milei estuvo como invitado en el espectáculo de Fátima Florez en Mar del Plata y en cierto momento se animó a subir al escenario donde cantó la canción "El Rock del Gato" de la banda Ratones Paranoicos.
CHICHONEO PRESIDENCIAL
Fátima Florez brindó detalles del coqueteo en el escenario con Milei: Qué se dijeron al oído
Luego de la presentación del Presidente en la obra teatral "Fátima Universal" en Mar del Plata, Fátima Florez le contó a Moria Casán intimidades del encuentro.
Un hecho que no pasó desapercibido en medio de los rumores de reconciliación entre ambos fue el coqueteo que protagonizaron sobre el escenario donde se mostraron cómplices, cercanos y muy afectuosos.
Es por eso que en diálogo con Moria Casán en el ciclo La mañana con Moria, la humorista brindó detalles al respecto de lo que ocurrió en "Fátima Universal". "Yo vi imágenes de cosas que él te decía al oído. ¿Se puede saber algo de lo que él te preguntaba al oído?", quiso saber la panelista María Fernanda Callejón y la conductora no se quedó atrás: "Decime que te dijo: 'Te amo'".
Luego de sonreír durante algunos segundos, la destacada artista respondió: "Me dijo: 'Soy muy feliz. Soy extremadamente feliz'. Sí. Y yo le dije: 'Somos'". "Es que fue como un cuento de hadas. Salió todo tan perfecto, tan lindo. Si lo programás no hay manera. Fue auténtico", sumó más tarde mediante la pantalla de El Trece.
La reacción de Fátima Florez cuando le preguntaron si se besó con el Presidente
Posteriormente, Fátima Florez dio una nota con el programa Puro show y en un determinado momento el conductor Matías Vázquez le preguntó si era cierto el rumor que indicaba que se había besado con el líder libertario sobre el final del ensayo.
Sorpresivamente, la entrevistada evitó contestar y se mostró sonriente dejando lugar para las especulaciones de quienes conforman el ciclo que también se emite por la señal perteneciente al Grupo Clarín.
"¿Estamos en condiciones de decir que volviste con el Presidente?", preguntó directamente el periodista. Sin embargo, en ese entonces la imitadora se puso firme y pidió: "No quiero que malinterpreten nada", expresó.
Asimismo, no negó el hecho de que haya existido el beso entre ambos aunque aclaró pícara: "Fue un hecho artístico".
