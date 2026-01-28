Motosierra en el INCAA: El Gobierno disolvió un comité que calificaba filmes por edad

El Gobierno da más libertad

Otro de los puntos relevantes del decreto es la flexibilización del acceso de niños y adolescentes a las salas de cine. A partir de ahora, los menores podrán ingresar a funciones de cualquier categoría siempre que estén acompañados por al menos uno de sus padres o tutores legales. Hasta el momento, esa posibilidad estaba limitada únicamente a la categoría inmediatamente superior a la edad del espectador.

Desde el Gobierno argumentan que la reforma traslada la responsabilidad de decisión desde el Estado hacia las familias.

“Deja de ser una imposición burocrática y pasa a ser una elección personal y familiar”, sostienen fuentes oficiales.

Sturzenegger también cuestionó el origen y el rol histórico del sistema de calificación estatal, al señalar que se trataba de una estructura heredada de épocas en las que el control sobre la producción cultural era mucho más restrictivo. En esa línea, destacó que la eliminación del comité no implica habilitar la censura, sino, por el contrario, desmantelar mecanismos que podrían facilitarla.

La medida fue celebrada por el titular del INCAA, Carlos Pirovano, a quien el ministro elogió por avanzar en una gestión orientada a reducir regulaciones y ampliar los márgenes de libertad en el ámbito cultural.

El cambio, sin embargo, vuelve a abrir el debate sobre el rol del Estado en la promoción y regulación del cine nacional. Mientras el Gobierno defiende la decisión como una señal de confianza en la autonomía de las personas, distintos sectores del ámbito audiovisual siguen de cerca el impacto que tendrá la reforma en la industria y en el acceso del público a los contenidos.

