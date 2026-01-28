Motosierra en el INCAA: El Gobierno disolvió un comité que calificaba filmes por edad

El Gobierno nacional avanzó con una nueva reforma en el área cultural y dispuso la disolución del organismo del INCAA encargado de calificar las películas según la edad del público. La medida fue oficializada mediante el decreto 50/26 y forma parte del plan de desregulación que impulsa el Ejecutivo para reducir la intervención del Estado en distintos sectores.
El ministro Federico Sturzenegger anunció nuevos recortes en el INCAA. El plan motosierra de Javier Milei sigue activo en el Estado.
La decisión implica el cierre de la Comisión Asesora de Exhibiciones Cinematográficas, un comité que tenía a su cargo la aplicación del Régimen de Calificación de Películas Cinematográficas y que evaluaba los contenidos antes de su exhibición comercial.
Motosierra en el INCAA
El anuncio fue realizado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien defendió la medida como un paso hacia una mayor libertad individual. En un mensaje difundido en redes sociales, el funcionario sostuvo que la función del Estado no debe ser supervisar ni decidir qué pueden ver los ciudadanos adultos.
Según explicó, a partir de la entrada en vigencia del decreto, las películas destinadas exclusivamente a mayores de 17 años ya no serán revisadas por ningún organismo estatal. En esos casos, la calificación que declare el productor será suficiente para su exhibición, sin controles adicionales por parte del INCAA.
En el caso de los films que busquen habilitación para públicos menores, el nuevo esquema también introduce cambios. Si la película ya cuenta con una clasificación oficial en su país de origen, esa calificación será reconocida automáticamente. Solo en situaciones excepcionales el INCAA podrá revisar o modificar la categoría asignada.
El Gobierno da más libertad
Otro de los puntos relevantes del decreto es la flexibilización del acceso de niños y adolescentes a las salas de cine. A partir de ahora, los menores podrán ingresar a funciones de cualquier categoría siempre que estén acompañados por al menos uno de sus padres o tutores legales. Hasta el momento, esa posibilidad estaba limitada únicamente a la categoría inmediatamente superior a la edad del espectador.
Desde el Gobierno argumentan que la reforma traslada la responsabilidad de decisión desde el Estado hacia las familias.
“Deja de ser una imposición burocrática y pasa a ser una elección personal y familiar”, sostienen fuentes oficiales.
Sturzenegger también cuestionó el origen y el rol histórico del sistema de calificación estatal, al señalar que se trataba de una estructura heredada de épocas en las que el control sobre la producción cultural era mucho más restrictivo. En esa línea, destacó que la eliminación del comité no implica habilitar la censura, sino, por el contrario, desmantelar mecanismos que podrían facilitarla.
La medida fue celebrada por el titular del INCAA, Carlos Pirovano, a quien el ministro elogió por avanzar en una gestión orientada a reducir regulaciones y ampliar los márgenes de libertad en el ámbito cultural.
El cambio, sin embargo, vuelve a abrir el debate sobre el rol del Estado en la promoción y regulación del cine nacional. Mientras el Gobierno defiende la decisión como una señal de confianza en la autonomía de las personas, distintos sectores del ámbito audiovisual siguen de cerca el impacto que tendrá la reforma en la industria y en el acceso del público a los contenidos.
