Amazon pasa la motosierra otra vez: Nuevos despidos sacuden a miles de empleados

De acuerdo con datos presentados ante la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo de Estados Unidos, Amazon cuenta con más de 350.000 empleados corporativos. De esta manera, los despidos ya representan cerca del 9% de su plantilla administrativa.

Cómo impactan los despidos de Amazon en los trabajadores

Los despidos comenzarán a aplicarse de forma progresiva en distintas áreas de la compañía. Según informó Amazon, la mayoría de los empleados afectados tendrá un plazo de 90 días para intentar reubicarse internamente. Quienes no logren un nuevo puesto dentro de la empresa recibirán una indemnización y beneficios adicionales.

El anuncio, sin embargo, estuvo rodeado de confusión. El martes por la noche, muchos empleados recibieron un correo interno que hacía referencia a una entrada de blog que todavía no se había publicado. Recién el miércoles por la mañana llegó la confirmación oficial, alimentando el malestar interno.

Despidos en Amazon: La explicación de Andy Jassy

El CEO Andy Jassy viene siendo explícito respecto al impacto de la inteligencia artificial en el empleo. En una comunicación interna realizada el año pasado, reconoció que las mejoras de eficiencia que trae la IA permitirán reducir la cantidad de personas necesarias para ciertas tareas.

“A medida que implementemos más IA generativa y agentes de IA, vamos a necesitar menos personas para algunos trabajos y más para otros”, afirmó Jassy. Para el ejecutivo, Amazon no es una excepción, sino un anticipo de lo que ocurrirá en múltiples sectores.

Despidos en Amazon: ¿Se vienen más recortes o es el final?

Desde la empresa intentaron llevar tranquilidad. Galetti aseguró que estas rondas de despidos no se convertirán en una práctica habitual y que Amazon continuará contratando personal en áreas estratégicas clave para su futuro, especialmente aquellas vinculadas a innovación y desarrollo tecnológico.

Sin embargo, el propio Jassy había anticipado que la plantilla podría seguir ajustándose a medida que la inteligencia artificial gane terreno. La contradicción deja una sensación de incertidumbre entre los empleados y en el mercado laboral en general.

Amazon y despidos: Qué dice el mercado sobre el impacto de la IA

Pese al temor generalizado, algunos informes relativizan el impacto inmediato de la inteligencia artificial en el empleo. Un estudio reciente de la firma Vanguard señaló que los trabajos con alta exposición a la automatización están creciendo más rápido que antes de la pandemia, incluso por encima del promedio.

Eso no implica que no haya riesgos. Varias empresas ya admitieron que están eliminando puestos de nivel inicial porque la IA puede automatizar tareas básicas o aumentar la productividad de los equipos actuales.

