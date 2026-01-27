Amazon pagará US$1.000 millones por "robar" reembolsos a millones de usuarios

Cómo reclamar tu parte del acuerdo

Amazon ya aceptó reclamos de clientes impactados. Si devolviste productos entre ciertos períodos y no recibiste tu reembolso completo, podés ser elegible para recibir compensación del fondo común establecido en el acuerdo.

image

Este escándalo se suma a otro golpe reciente: Amazon pagó USD 2.500 millones en 2024 para resolver una demanda de la FTC por engañar a usuarios con suscripciones a Prime y dificultar cancelaciones.

El patrón se repite: prácticas cuestionables, demandas millonarias, acuerdos para "cerrar el tema" sin admitir culpa.

