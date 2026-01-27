Amazon enfrentó el caos: una demanda de más de USD 1.000 millones en compensaciones por no reembolsar correctamente a clientes que devolvieron productos. El acuerdo incluye USD 600 millones ya distribuidos o por pagarse, más USD 309,5 millones adicionales para un fondo común destinado a los afectados, según documentos judiciales.
DESASTRE
Amazon pagará US$1.000 millones por "robar" reembolsos a millones de usuarios
Amazon llegó a un acuerdo millonario tras una demanda de usuarios que lo acusan de no devolver la plata de productos devueltos. Ya distribuyó US$570 millones.
Millones afectados por "errores" sistemáticos en Amazon
La demanda colectiva, presentada en 2023, acusó al gigante del e-commerce de causar "pérdidas monetarias injustificadas" a consumidores que devolvieron artículos pero igual les cobraron. Amazon negó cualquier irregularidad, aunque admitió "fallas" en su sistema.
Según la compañía, una revisión interna en 2025 detectó que en un "pequeño subconjunto" de devoluciones los reembolsos no se completaron o no se verificó correctamente el producto devuelto. Traduce: millones de usuarios perdieron plata sin saberlo.
"Empezamos a emitir reembolsos en 2025 para estas devoluciones y estamos proporcionando compensación adicional según el acuerdo", explicó Amazon en un comunicado. La empresa también se comprometió a destinar más de USD 363 millones en mejoras no monetarias para su proceso de devoluciones y reembolsos.
Cómo reclamar tu parte del acuerdo
Amazon ya aceptó reclamos de clientes impactados. Si devolviste productos entre ciertos períodos y no recibiste tu reembolso completo, podés ser elegible para recibir compensación del fondo común establecido en el acuerdo.
Este escándalo se suma a otro golpe reciente: Amazon pagó USD 2.500 millones en 2024 para resolver una demanda de la FTC por engañar a usuarios con suscripciones a Prime y dificultar cancelaciones.
El patrón se repite: prácticas cuestionables, demandas millonarias, acuerdos para "cerrar el tema" sin admitir culpa.
