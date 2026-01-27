urgente24
ACTUALIDAD Milei > Fátima Florez > Mar del Plata

RECIBIÓ CRÍTICAS EN LAS REDES

Milei cantó el "Rock del Gato" en la obra de teatro de Fátima Flórez en Mar del Plata

Antes de su participación en Derecha Fest, Javier Milei subió al escenario del Teatro Roxy y cantó la popular canción de los Ratones Paranoicos.

27 de enero de 2026 - 23:28
Fátima Flórez y Javier Milei

Mientras el presidente Javier Milei cantaba sobre el escenario, su ex pareja, Fátima Flórez, desfilaba y bailaba delante suyo ante una sala que lucía llena en el cierre del show “Fátima Universal”.

El Presidente expresó su reconocimiento por la invitación y por el cariño recibido durante la función.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2016330230751809878&partner=&hide_thread=false

El primer mandatario siguió el show de su ex pareja con atención acompañado de su hermana, Karina Milei.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2016326735122375075&partner=&hide_thread=false

La salida del Roxy fue accidentada ya que un grupo de personas lo esperaba para manifestarle disconformidad con su gestión y la falta de asistencia a las víctimas por los incendios que se están desarrollando en la Patagonia.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2016333848758403273&partner=&hide_thread=false

Las distintas actuaciones artísticas de Javier Milei

El Jefe de Estado había cantado en el Festival de Jesús María de Córdoba y, en plena campaña, hizo lo propio en el Movistar Arena de Villa Crespo.

Interpretó junto a la diputada nacional Lilia Lemoine “No me arrepiento de este amor” ante miles de personas, entre otras creaciones.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/1975366645536444849&partner=&hide_thread=false

En las redes sociales arreciaron críticas sobre la actuación del titular de la Casa Rosada en momentos que 6 gobernadores de la Patagonia le pidieron que incluya en las sesiones extraordinarias del Congreso Nacional en febrero el tratamiento de la emergencia por los incendios que han devastado un cuarto de millón de hectáreas. En las redes sociales arreciaron críticas sobre la actuación del titular de la Casa Rosada en momentos que 6 gobernadores de la Patagonia le pidieron que incluya en las sesiones extraordinarias del Congreso Nacional en febrero el tratamiento de la emergencia por los incendios que han devastado un cuarto de millón de hectáreas.

