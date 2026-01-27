Milei cantó el "Rock del Gato" en la obra de teatro de Fátima Flórez en Mar del Plata

Interpretó junto a la diputada nacional Lilia Lemoine “No me arrepiento de este amor” ante miles de personas, entre otras creaciones.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/1975366645536444849&partner=&hide_thread=false | HISTÓRICO: Milei cantó “No me arrepiento de este amor” ante miles en el Movistar Arena.



En las redes sociales arreciaron críticas sobre la actuación del titular de la Casa Rosada en momentos que 6 gobernadores de la Patagonia le pidieron que incluya en las sesiones extraordinarias del Congreso Nacional en febrero el tratamiento de la emergencia por los incendios que han devastado un cuarto de millón de hectáreas.