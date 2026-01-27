Mientras el presidente Javier Milei cantaba sobre el escenario, su ex pareja, Fátima Flórez, desfilaba y bailaba delante suyo ante una sala que lucía llena en el cierre del show “Fátima Universal”.
RECIBIÓ CRÍTICAS EN LAS REDES
Milei cantó el "Rock del Gato" en la obra de teatro de Fátima Flórez en Mar del Plata
Antes de su participación en Derecha Fest, Javier Milei subió al escenario del Teatro Roxy y cantó la popular canción de los Ratones Paranoicos.
El Presidente expresó su reconocimiento por la invitación y por el cariño recibido durante la función.
El primer mandatario siguió el show de su ex pareja con atención acompañado de su hermana, Karina Milei.
La salida del Roxy fue accidentada ya que un grupo de personas lo esperaba para manifestarle disconformidad con su gestión y la falta de asistencia a las víctimas por los incendios que se están desarrollando en la Patagonia.
Las distintas actuaciones artísticas de Javier Milei
El Jefe de Estado había cantado en el Festival de Jesús María de Córdoba y, en plena campaña, hizo lo propio en el Movistar Arena de Villa Crespo.
Interpretó junto a la diputada nacional Lilia Lemoine “No me arrepiento de este amor” ante miles de personas, entre otras creaciones.