El presidente Milei en “Derecha Fest” de Mar del Plata volvió a cargar sobre cierta influencia empresarial en el Cuarto Poder al señalar que "este sector industrial paga toneladas de guita a los medios de comunicación y a los periodistas corruptos“.
TÁCITA REFERENCIA A TECHINT
Milei: "aquellos que tienen productos caros y de peor calidad no son dignos del favor del Estado"
“Si quieren hacerlo por la fuerza deberían desaparecer e ir a la quiebra porque serán destructores de la sociedad”, dijo Javier Milei en Derecha Fest.
Luego, advirtió: “ ustedes saben que el camino es sinuoso y siempre hay piedras. Ya saben, ese le pone mucha plata a periodistas, les aviso que a John Kennedy yo no lo maté”.
Luego, el Jefe de Estado salió de la actualidad y retomó sus principales argumentos económicos:
“Vamos a seguir cambiando hasta que seamos el país más libre del mundo. No hay acto más justo que ser dueños de nuestro propio tiempo y nuestra capacidad de trabajo, y por consiguiente, ser dueños de los frutos que el uso de los tiempos nos dejan, frutos que podemos consumir nosotros o intercambiarlos libremente”.
Nuevo round de la pelea con Techint
La licitación de caños para la construcción de un gasoducto que unirá Vaca Muerta con un puerto de licuefacción en Rio Negro (realizada por un consorcio privado) terminó en un conflicto entre el gobierno de Javier Milei y el grupo industrial más grande de la Argentina.
El proyecto (que se enmarca en el RIGI) parece ser una construcción ideológica en defensa de la apertura comercial y en contra del proteccionismo.
Sobre el tema, Milei llegó a insinuar que Techint "les llena el sobre" a periodistas, economistas y políticos que hablan.
Luego, repetiría la acusación en Derecha Fest.
El presidente arremetió contra el propio Rocca y lo llamó "Don Chatarrín de los Tubitos Caros".
Techint evalua presentar una denuncia por dumping contra la india Welspun dado que sus tubos se fabrican con acero chino que es beneficiario de subsidios del Estado para ser más baratos y conseguir mercados.