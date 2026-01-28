Milei: "aquellos que tienen productos caros y de peor calidad no son dignos del favor del Estado"

El proyecto (que se enmarca en el RIGI) parece ser una construcción ideológica en defensa de la apertura comercial y en contra del proteccionismo.

Techint perdió el concurso convocado por Southern Energy (integrado por YPF, PAE. Pampa Energía y firmas internacionales) al ofrecer un precio 40% superior al que propuso la firma india Welspun. El malestar de la compañía de Paolo Rocca se transmitió a través de una nota del diario La Nación que revelaba el resultado de la licitación.

Sobre el tema, Milei llegó a insinuar que Techint "les llena el sobre" a periodistas, economistas y políticos que hablan.

Luego, repetiría la acusación en Derecha Fest.

El presidente arremetió contra el propio Rocca y lo llamó "Don Chatarrín de los Tubitos Caros".

Techint evalua presentar una denuncia por dumping contra la india Welspun dado que sus tubos se fabrican con acero chino que es beneficiario de subsidios del Estado para ser más baratos y conseguir mercados.