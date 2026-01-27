Trivia argentina: ¿En qué se parecen Bagdad, Luanda y Ereván?

Pero la empresa también está trabajando en otros proyectos importantes.

Erevan Aeropuerto internacional de Zvartnots (Ereván, Armenia).

El Aeropuerto Internacional de Bagdad es el mayor de Irak, a 16 km del centro de la capital.

Entre 1979 y 1982 fue construido por empresas francesas y fue llamado Aeropuerto Internacional Saddam Hussein: US$ 900 millones.

Diseñado para operaciones militares y civiles, tenía una previsión de 7,5 millones de pasajeros al año y a aviones de cualquier porte.

La terminal de pasajeros presentó 3 zonas de embarque: Babilonia, Samarra, y Nínive. Una lástima que las hayan rebautizado con letras.

El aeropuerto tiene su terminal VIP, que incluye sala de conferencias y dormitorio.

Es el hub de Iraqi Airways.

2 hitos importantes luego de las 2 invasiones estadounidenses a Irak:

En octubre de 2008, Turkish Airlines inició una ruta directa a Bagdad desde el Aeropuerto Internacional Atatürk con 3 vuelos semanales.

CAAP se adjudicó la concesión del Aeropuerto Internacional de Bagdad en Irak a finales de 2025, junto a la firma local Amwaj International.

La inversión estimada es de US$ 764 millones para modernizar y desarrollar la terminal.

Bagadad aeropuerto Aeropuerto Internacional de Bagdad (Irak).

El Aeropuerto Internacional Quatro de Fevereiro está en Luanda, capital de Angola.

Un problema es que ya se encontraba inmerso en la zona urbana y esto imposibilitaba su expansión. Así comenzó el proyecto de nuevo aeropuerto en deBom Jesús, municipio de Ícolo, provincia de Bengo, a unos 40km de Luanda, llamado Dr. Antonio Agostinho Neto.

Es el aeropuerto más grande jamás construido por una empresa china fuera de China (para 15 millones de pasajeros al año y 130.000 toneladas métricas de carga) para reemplazar al Quatro de Fevereiro, que permanece abierto para servicios aéreos no comerciales, mantenimiento y entrenamiento.

El aeropuerto Dr. Antonio Agostinho Neto fue inaugurado en noviembre de 2023. Sin embargo, las operaciones de vuelo comenzaron lentamente.

El proyecto de 43 hectáreas, 2 pistas y 3 edificios terminales fue liderado inicialmente por China International Fund y Odebrecht hasta 2019, luego por Aviation Industry Corporation of China.

El proyecto incluía una conexión ferroviaria con la capital.

CAAP se quedó con la concesión por 25 años para operar el aeropuerto en un plan de inversiones por US$ 3.000 millones.

En la terminal N°54 de CAAP tiene como socia a la constructora portuguesa Mota-Engil SGPS. y juntos le ganaron a la operadora china Yunnan Airport Group.

Ambos casos (Irak y Angola) se encuentran en la etapa de 'award agreement' (acuerdo de adjudicación). Corre el plazo para definir los términos de ambas concesiones.

luanda Aeropuerto Internacional Dr. Antonio Agostinho Neto.

