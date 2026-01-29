El litio revive y China enciende la caja fuerte argentina

El mercado del litio vivió un repunte significativo en las últimas semanas. El precio superó los US$20.000 por tonelada, un nivel que duplica el promedio observado en 2025 y que despierta expectativas para la economía minera argentina. El avance se centra en China, principal consumidor global, donde la demanda por baterías y la oferta ajustada impulsaron al “oro blanco”.
Según un informe reciente de la Secretaría de Minería de la Nación, el precio spot del carbonato de litio cerró una de las últimas semanas en US$20.750 por tonelada, un 3,75% más que la semana anterior y marcando un rally ascendente que se viene extendiendo desde noviembre pasado. Este nivel contrasta con el promedio cercano a US$10.000 de 2025, y sugiere un nuevo ciclo de precios más altos para este mineral clave en la transición energética global.
Los motivos que impulsaron el precio del litio
Las razones detrás de esta euforia son múltiples. Por un lado, la demanda de baterías comenzó a recuperarse, con un interés renovado en sistemas de almacenamiento de energía y vehículos eléctricos. Por otro, la oferta global mostró señales de tensión tras recortes de producción y suspensiones de operaciones en minas chinas, lo que reduce temporalmente la disponibilidad del mineral y empuja los precios al alza.
China es, con gran diferencia, el mayor importador de litio de Argentina y uno de los principales destinos de exportación. En 2025, el 73% de las ventas argentinas de carbonato de litio se dirigieron al mercado chino, aportando cerca de US$905 millones al país.
Esta dependencia comercial sitúa a Argentina en una posición estratégica: la evolución de los precios internacionales incide directamente en el ingreso de divisas por exportaciones mineras.
La producción argentina de litio también exhibe un dinamismo destacado. El país extrae alrededor de 130.000 toneladas anuales, y varios de los proyectos en operación están en pleno proceso de expansión. Cuatro de los siete emprendimientos que ya están produciendo oficialmente están aumentando su capacidad hacia niveles máximos, lo que puede redundar en mayores volúmenes exportados si se consolidan los precios.
¿Cómo puede impactar el aumento de precios en la economía argentina?
No obstante, analistas y fuentes del sector advirtieron a Bloomberg Línea que el impacto del alza de precios sobre las cuentas locales puede ser gradual y moderado. Esto se debe a que los contratos de exportación suelen negociarse por periodos que pueden extenderse de mensual a trimestral o anual.
En ese contexto, un salto del precio internacional no necesariamente se traduce de forma inmediata en ingresos más altos para las mineras argentinas, aunque sí genera incentivos para revisar acuerdos y términos comerciales.
La subida en los precios también podría reactivar inversiones en proyectos que estaban en fases preliminares o paralizadas por la caída de los precios en años recientes. La industria del litio había sufrido retrocesos importantes desde los máximos históricos de 2022; con los precios deprimidos durante gran parte de 2024 y 2025, muchos emprendimientos frenaron su ritmo de inversión. Ahora, con señales de recuperación, hay expectativas de que el apetito inversor se reactive.
Para Argentina, cuyas reservas figuran entre las más importantes del mundo junto a Chile y Bolivia, este repunte ofrece una oportunidad para consolidar su participación en las cadenas globales de valor de baterías y tecnologías limpias.
Más noticias en Urgente24
La nueva materia que será obligatoria en todas las escuelas de Argentina
Techint: Autocompra de chapa importada, 4 ofertas perdidas pero el tema es el gasoducto
Tensión en un móvil de TN: Una cronista se llevó una bikini y la vendedora la salió a buscar
Cambian las escuelas: El Gobierno eliminó dos materias obligatorias por decreto
En Telefe se acabó la coronita: La figura que quiso poner condiciones y no la llamaron más