El litio revive y China enciende la caja fuerte argentina

La producción argentina de litio también exhibe un dinamismo destacado. El país extrae alrededor de 130.000 toneladas anuales, y varios de los proyectos en operación están en pleno proceso de expansión. Cuatro de los siete emprendimientos que ya están produciendo oficialmente están aumentando su capacidad hacia niveles máximos, lo que puede redundar en mayores volúmenes exportados si se consolidan los precios.

¿Cómo puede impactar el aumento de precios en la economía argentina?

No obstante, analistas y fuentes del sector advirtieron a Bloomberg Línea que el impacto del alza de precios sobre las cuentas locales puede ser gradual y moderado. Esto se debe a que los contratos de exportación suelen negociarse por periodos que pueden extenderse de mensual a trimestral o anual.

En ese contexto, un salto del precio internacional no necesariamente se traduce de forma inmediata en ingresos más altos para las mineras argentinas, aunque sí genera incentivos para revisar acuerdos y términos comerciales.

La subida en los precios también podría reactivar inversiones en proyectos que estaban en fases preliminares o paralizadas por la caída de los precios en años recientes. La industria del litio había sufrido retrocesos importantes desde los máximos históricos de 2022; con los precios deprimidos durante gran parte de 2024 y 2025, muchos emprendimientos frenaron su ritmo de inversión. Ahora, con señales de recuperación, hay expectativas de que el apetito inversor se reactive.

Para Argentina, cuyas reservas figuran entre las más importantes del mundo junto a Chile y Bolivia, este repunte ofrece una oportunidad para consolidar su participación en las cadenas globales de valor de baterías y tecnologías limpias.

