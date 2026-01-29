La trampa mortal de Google para que nadie abandone su inteligencia artificial

El CTR (tasa de clics) ya venía golpeado desde la llegada de AI Overview y AI Mode como herramientas separadas. Ahora, con la fusión total, el panorama se oscurece: Google te atrapa en su ecosistema de IA y el tráfico orgánico hacia sitios externos se evapora.

La gran pregunta sin respuesta

La "búsqueda fluida" representa un avance monumental en experiencia de usuario, pero también plantea un interrogante incómodo: ¿qué pasa con las fuentes? Si Google se apropia de la información y la sirve en bandeja sin que los usuarios abandonen su plataforma, ¿cuál es el incentivo para seguir generando contenido de calidad en la web?

image

La respuesta, por ahora, sigue flotando en el aire.

