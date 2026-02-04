Existen 2 grandes motivos:
¿POR LAS PLATAFORMAS O LA MALARIA?
Histórica caída en venta de entradas de cine en Argentina en enero: 23% menos que 2025
Las salas de cine atraviesan el peor enero en cantidad de público de las últimas 3 décadas en Argentina. Se ubican debajo de años de la pandemia: 2021 y 2022.
-muchos de los “tanques” que competirán por los Oscars se estrenaron en plataformas (por ejemplo, “Una batalla tras otra”, en HBO)
-la situación económica del país no es la mejor para gastos no imprescindibles
El promedio histórico de este mes suele rondar los 3.2 millones de tickets por ello se considera que quedó este año un 35% por debajo de los niveles habituales.
Ni las promociones ayudan a llenar cada sala de cine
Los complejos ofrecen todo tipo de descuentos como 2 X 1 por ofertas internas o de tarjetas de crédito y distintos clubes de consumo.
El mejor enero sucedió en 2018 con 4.443.382 de espectadores.
¿Qué filmes tuvieron mejor aceptación?
La compañía Disney dominó la taquilla de enero gracias a “Avatar: Fuego y cenizas” con 732.234 entradas vendidas y un acumulado de 1.388.834 desde su estreno. Sin embargo, está riendiendo un 54% menos que la entrega anterior de la saga.
En segundo término quedó “Zootopia 2” que ya lleva 10 semanas en cartel y tiene nominaciones a los Oscar: sumó 401.870 tickets en enero y alcanzó un total de 1.792.282 espectadores.
El tercer puesto quedó para el thriller “La Empleada”. Con 5 semanas en cartel cortó 192.228 tickets.
En cuarto lugar “Bob Esponja: En busca de los pantalones cuadrados” con 123.419 tickets y quinta “Marty Supreme” con 103.782.
En cuanto a las producciones nacionales una sola pudo colarse entre las 10 que más butacas ocuparon: "La virgen de la tosquera", una película de terror, vendió 50.626 entradas.