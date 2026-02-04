Histórica caída en venta de entradas de cine en Argentina en enero: 23% menos que 2025

image Sala de cine vacía en el mes de enero en Argentina

Ni las promociones ayudan a llenar cada sala de cine

Los complejos ofrecen todo tipo de descuentos como 2 X 1 por ofertas internas o de tarjetas de crédito y distintos clubes de consumo.

El mejor enero sucedió en 2018 con 4.443.382 de espectadores.

¿Qué filmes tuvieron mejor aceptación?

La compañía Disney dominó la taquilla de enero gracias a “Avatar: Fuego y cenizas” con 732.234 entradas vendidas y un acumulado de 1.388.834 desde su estreno. Sin embargo, está riendiendo un 54% menos que la entrega anterior de la saga.

En segundo término quedó “Zootopia 2” que ya lleva 10 semanas en cartel y tiene nominaciones a los Oscar: sumó 401.870 tickets en enero y alcanzó un total de 1.792.282 espectadores.

El tercer puesto quedó para el thriller “La Empleada”. Con 5 semanas en cartel cortó 192.228 tickets.

En cuarto lugar “Bob Esponja: En busca de los pantalones cuadrados” con 123.419 tickets y quinta “Marty Supreme” con 103.782.

En cuanto a las producciones nacionales una sola pudo colarse entre las 10 que más butacas ocuparon: "La virgen de la tosquera", una película de terror, vendió 50.626 entradas.