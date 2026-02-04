El ministro de economía Luis Caputo dijo que el exdirector del INDEC, Marco Lavagna, le comentó su preocupación por “rumores falsos” que surgieron luego de su renuncia. El ministro declaró que tiene excelentes relaciones con Lavagna y que se retiró del cargo en buenos términos. Anunció la inflación de enero y declaró que la medición cambiará cuando baje.
INFLACIÓN EN STANDBY
Luis Caputo ni siquiera esconde que dibujan la inflación y dice que la de enero fue de 2,8%
El ministro Luis Caputo habló de la salida de Marco Lavagna del INDEC, anunció la inflación de enero y descalificó a su exviceministro, que defendió a Lavagna.
En una charla en La Nación más, el ministro de economía aclaró la salida de Lavagna del INDEC y habló de diferentes cuestiones de la coyuntura.
El tema más importante de la realidad económica fue la salida de Marco Lavagna del INDEC, no solo por la importancia de las mediciones estadísticas para la toma de decisiones sino también por la especulación que surgió con respecto a los motivos de su renuncia.
Dudas con respecto a la medición de la inflación
El ministro Caputo negó que el sorpresivo final de Lavagna fuese por el resultado de los datos del índice de inflación, y dijo que en enero el IPC sería similar al de diciembre (2,8% mensual). Además, agtregó que si se hubiese usado la medición nueva, “daba un poquito menos”.
Sin embargo, el ex número dos de Caputo, Joaquín Cottani, dijo en Radio con Vos más temprano que el nuevo sistema de medición ya estaba listo para usar a mediados de 2024, pero que se postergó “para no agregar ruido político”.
La diferencia en las mediciones es un cambio en la canasta de productos que se relevan y la ponderación de cada uno. La nueva canasta se basa en una actualización de productos que refleja mejor la realidad del consumo de los hogares y conlleva una mayor ponderación de los servicios públicos. Cottani agregó:
Luis Caputo le dedicó unas palabras "de cancha" a Cottani
En medio de su proceso de "Mileización", Luis Caputo respondió con desprecio a su excolega. Caputo dijo:
Mientras tanto, el ministro Caputo sigue manifestando que la canasta de medición del IPC se actualizará cuando el índice de inflación baje. Esto genera fuertes cuestionamientos, la política económica no debería incluir "tocar" los números, como si las estadísticas modificasen la realidad y no fueran un reflejo de lo que pasa en la calle.
