Luis Caputo ni siquiera esconde que dibujan la inflación y dice que la de enero fue de 2,8%

image Joaquín Cottani, exviceministro de economía de Caputo.

La diferencia en las mediciones es un cambio en la canasta de productos que se relevan y la ponderación de cada uno. La nueva canasta se basa en una actualización de productos que refleja mejor la realidad del consumo de los hogares y conlleva una mayor ponderación de los servicios públicos. Cottani agregó:

Yo me fui en junio y me sorprende que algo que iba a implementarse en septiembre no se haya aplicado ni en 2024, ni en 2025 ni en 2026. Además, era un tema sobre el que presionaba el FMI, que financió la asistencia técnica para la modificación del índice. Yo me fui en junio y me sorprende que algo que iba a implementarse en septiembre no se haya aplicado ni en 2024, ni en 2025 ni en 2026. Además, era un tema sobre el que presionaba el FMI, que financió la asistencia técnica para la modificación del índice.

Luis Caputo le dedicó unas palabras "de cancha" a Cottani

En medio de su proceso de "Mileización", Luis Caputo respondió con desprecio a su excolega. Caputo dijo:

No le presto atención a lo que dice. Porque es parte de esa gente [que quiere que le vaya mal al país]. Lo puse de viceministro porque me pidió Cavallo que lo pusiera y lamentablemente no funcionó. No sé si quedó molesto o algo pero lo que nunca hizo en su vida, que es dar reportajes, ahora se la pasa por medios para desacreditarnos. No le presto atención a lo que dice. Porque es parte de esa gente [que quiere que le vaya mal al país]. Lo puse de viceministro porque me pidió Cavallo que lo pusiera y lamentablemente no funcionó. No sé si quedó molesto o algo pero lo que nunca hizo en su vida, que es dar reportajes, ahora se la pasa por medios para desacreditarnos.

Mientras tanto, el ministro Caputo sigue manifestando que la canasta de medición del IPC se actualizará cuando el índice de inflación baje. Esto genera fuertes cuestionamientos, la política económica no debería incluir "tocar" los números, como si las estadísticas modificasen la realidad y no fueran un reflejo de lo que pasa en la calle.

