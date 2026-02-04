Fátima Flórez llegó a Mar del Plata creyendo que era otra temporada de aplausos y terminó metiéndose en un incendio político y mediático que la dejó expuesta como nunca, con Javier Milei alrededor y la comunidad LGBTIQ+ marcándole la cancha. Hubo cancelación, bronca y una sensación de que cuando te pegás al poder, el costo puede ser brutal.
"REPUDIAN SU PRESENCIA"
Fátima Flórez paga caro su cercanía con Javier Milei y Mar del Plata le suelta la mano
Fátima Flórez pasó del show con Javier Milei al papelón. La bajaron de un evento y quedó en medio de una interna feroz. ¿El precio de estar cerca del poder?
Su cercanía con Javier Milei dejó a Fátima Florez afuera
El boliche marplatense Éxtasis (o X para quienes son habitué) funciona en la ciudad hace más de 30 años como espacio de contención, visibilidad y cultura para el colectivo LGBT+. Por ese escenario pasaron Moria Casán, Carmen Barbieri, Ricardo Fort y Flor Peña, nombres que, aun con estilos distintos, entendieron que ahí no se va solo a "hacer presencia", se va a acompañar una historia.
Este verano, la elegida por la dueña del local, Mariel, había sido Fátima Flórez. Pero el elenco estable marcó rápido un límite: artistas trans, performers y trabajadores del boliche se plantaron y exhibieron que no querían compartir escenario con alguien que hoy aparece públicamente ligada al presidente Javier Milei.
"Dicen que este gobierno está yendo para atrás con los derechos. No voy a estar en el mismo escenario que Fátima cuando ella está pegada a alguien que desestima a la comunidad", le dijeron los artistas a la dueña.
Aunque Fátima y Milei estén oficialmente separados, la reciente aparición juntos en el teatro y la ambigüedad del vínculo pesaron más que cualquier aclaración. En SQP (América TV) resumieron el clima interno de esta manera: "Es un papelón convocar a alguien y tener que bajarla". Al final, la presión fue tan fuerte que Mariel terminó cancelando todo. "Repudian su presencia", confirmaron fuentes del conflicto al mismo programa. Antes que un escrache en vivo o una protesta arriba del escenario, prefirieron cortar por lo sano.
Más tarde, el propio boliche publicó un comunicado en Instagram donde dejó asentada su postura: "Éxtasis Disco es un espacio de diversidad, libertad y expresión que se construyó junto a la comunidad LGBTIQ+ durante más de 30 años”. Y también anunciaron sin eufemismos: “Queremos comunicar que el evento anunciado queda SUSPENDIDO".
Aclararon además que "Extásis no tiene afiliación ni lineamiento político" y que la invitación había sido pensada "exclusivamente desde lo artístico". Aun así, reconocieron que priorizaron "el cuidado del espacio y el vínculo con quienes nos acompañan desde siempre".
El colectivo LGBITQ+ se pudrió y terminó de prender fuego todo
El incendio terminó de propagarse cuando el influencer marplatense Ananías Berengeno salió a cruzar públicamente a Fátima, luego de que circulara que iba a ser coronada como "reina LGBT+".
"No le creo absolutamente nada", disparó. Y agregó, visiblemente molesto: "Me choca un montón que una persona que nunca militó, que nunca se pronunció a favor de nuestra comunidad, ahora sea representante de algo. Ella no me representa. Ella no marcha. Ella no milita por los putos".
El reclamo no era solo contra Flórez, sino contra una lógica repetida: famosos que aparecen un rato para la foto mientras otros sostienen la movida cultural todo el verano. Berengeno mencionó a Santiago Flores y Diamante como los verdaderos referentes locales, los que están "todos los días de la temporada" arriba de escenarios chicos, bancando la identidad sin sponsors ni camarines.
El colectivo LGBTIQ+ también difundió un comunicado donde rechazó la participación de la humorista por su apoyo al gobierno nacional "de extrema derecha" y advirtió que "la diversidad no es solo una estética ni una consigna vacía, sino memoria, lucha y compromiso activo", cerrando con un contundente: "Desde el respeto, pero con firmeza, decimos no a este tipo de decisiones".
Fátima habló brevemente del tema en LAM, pero acá lo que se es discute algo más profundo: cuando una figura pública elige callarse frente al ajuste y los discursos que ponen en jaque derechos básicos, también está tomando posición.
En Mar del Plata, esta vez, el colectivo decidió marcar la cancha. Y la corona, directamente, quedó guardada en un cajón. Porque hay espacios donde el show puede esperar, pero la memoria no.
---------------------------------------------------------------------
