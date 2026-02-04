Fátima Flórez paga caro su cercanía con Javier Milei y Mar del Plata le suelta la mano

Más tarde, el propio boliche publicó un comunicado en Instagram donde dejó asentada su postura: "Éxtasis Disco es un espacio de diversidad, libertad y expresión que se construyó junto a la comunidad LGBTIQ+ durante más de 30 años”. Y también anunciaron sin eufemismos: “Queremos comunicar que el evento anunciado queda SUSPENDIDO".

Aclararon además que "Extásis no tiene afiliación ni lineamiento político" y que la invitación había sido pensada "exclusivamente desde lo artístico". Aun así, reconocieron que priorizaron "el cuidado del espacio y el vínculo con quienes nos acompañan desde siempre".

image

El colectivo LGBITQ+ se pudrió y terminó de prender fuego todo

El incendio terminó de propagarse cuando el influencer marplatense Ananías Berengeno salió a cruzar públicamente a Fátima, luego de que circulara que iba a ser coronada como "reina LGBT+".

"No le creo absolutamente nada", disparó. Y agregó, visiblemente molesto: "Me choca un montón que una persona que nunca militó, que nunca se pronunció a favor de nuestra comunidad, ahora sea representante de algo. Ella no me representa. Ella no marcha. Ella no milita por los putos".

El reclamo no era solo contra Flórez, sino contra una lógica repetida: famosos que aparecen un rato para la foto mientras otros sostienen la movida cultural todo el verano. Berengeno mencionó a Santiago Flores y Diamante como los verdaderos referentes locales, los que están "todos los días de la temporada" arriba de escenarios chicos, bancando la identidad sin sponsors ni camarines.

image El influencer Ananías Berengeno y activistas LGBTIQ+ cuestionaron que Fátima fuera presentada como referente sin militancia previa.

El colectivo LGBTIQ+ también difundió un comunicado donde rechazó la participación de la humorista por su apoyo al gobierno nacional "de extrema derecha" y advirtió que "la diversidad no es solo una estética ni una consigna vacía, sino memoria, lucha y compromiso activo", cerrando con un contundente: "Desde el respeto, pero con firmeza, decimos no a este tipo de decisiones".

Fátima habló brevemente del tema en LAM, pero acá lo que se es discute algo más profundo: cuando una figura pública elige callarse frente al ajuste y los discursos que ponen en jaque derechos básicos, también está tomando posición.

En Mar del Plata, esta vez, el colectivo decidió marcar la cancha. Y la corona, directamente, quedó guardada en un cajón. Porque hay espacios donde el show puede esperar, pero la memoria no.

