Reino Unido detona munición real en las Malvinas y admite "prepararse para la realidad"

La propaganda sobre la ocupación dio además cuenta de la visión que los soldados británicos mantienen sobre el terreno malvinense. “Las Malvinas se definen por su exposición: páramos abiertos, turberas, terrenos rocosos y costas escarpadas, todo ello moldeado por vientos y lluvias casi constantes. Los soldados que intentaron describir las islas en pocas palabras respondieron unánimemente: frío, húmedo y ventoso”, explicaron.

El aumento de los ejercicios británicos en Malvinas coincidió además con la ejecución del rearme parcial que Argentina comenzó a mediados de 2024. Con la llegada de los aviones F-16 Fighting Falcon al país como hecho más significativo, la tensión militar de los ocupantes aceleró la propaganda de la presencia en las islas, algo que forma parte de la estrategia de disuasión admitida por el Gobierno británico.

Al mismo tiempo, las relaciones diplomáticas que parecían fluir a una etapa de mayor diálogo se entorpecieron por declaraciones cruzadas. Cuando el presidente Javier Milei admitió públicamente un mayor nivel de diálogo y negociaciones para el levantamiento de las sanciones materiales sobre equipos militares, el Gobierno británico desmintió esas versiones liberadas a la prensa.

Islas Malvinas 4P Munición real disparada en Malvinas.

Críticas británicas

En medio de la apuesta por reforzar la presencia militar en las islas, parte del Gobierno británico introdujo cuestionamientos ante el elevado costo que demanda la logística de defensa de un territorio aislado a más de 12.000 kilómetros de Londres. Con el gasto público bajo la lupa e hipótesis de conflicto más potentes en la propia Europa, legisladores y especialistas abrieron preguntas sobre las ventajas que reviste la inversión para la protección de los isleños.

