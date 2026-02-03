Venezuela via PDVSA logró exportar el primer embarque de GNL

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció que zarpó el primer buque con carga de gas licuado de petróleo, La mandataria señaló por Telegram.
La funcionaria indicó que, junto a los trabajadores de la estatal petrolera "PDVSA, Venezuela marcó un hito al exportar gas licuado de petróleo por primera vez".
Por cierto, el apis caribeño anunció que gestionaba la primera exportación de gas, aun en medio de las sanciones que USA impuso a la industria petrolera en 2019.
La novedad transcurre después de que la Asamblea Nacional (AN/Parlamento) de Venezuela aprobó por unanimidad la reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, impulsada por Rodríguez, para incentivar la inversión privada y extranjera en el sector petrolero, en momentos en que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, apuesta por revitalizar las infraestructuras en aquel país.
Así las cosas, se abren espacios para la participación privada en actividades primarias (exploración, extracción, recolección, transporte y almacenamiento) y para la inversión extranjera, incluso con la posibilidad de que los conflictos puedan ser resueltos "mediante mecanismos alternativos de resolución de controversias, incluyendo mediación y arbitrajes".
El cargamento que zarpó en el buque Chrysopigi Lady de bandera Singapur, "abre un nuevo capítulo para la diversificación exportadora, la estabilidad económica y el lugar que Venezuela busca en el mapa energético mundial", informó el ministerio del Poder Popular de Hidrocarburos.
Recordó que los recursos generados en la gestión de negocios del crudo venezolano irán a los fondos soberanos para mejorar los servicios públicos, afectados por el bloqueo, y perfeccionar la protección del pueblo.
Rodríguez remarcó que este instrumento jurídico otorga mayor seguridad y valor legal tanto a las inversiones internacionales que arriban al país, como a las inversiones nacionales vinculadas al sector energético.
En ese contexto, afirmó que Venezuela da la bienvenida a la inversión externa y nacional, orientada al desarrollo productivo en las áreas de petróleo, gas y petroquímica, como parte de la estrategia para fortalecer y diversificar la industria energética del país.
“Aquí hay una Venezuela que sale a la palestra, que sigue luchando y que sigue compitiendo (…) para hacer de nuestra industria una potencia energética”, sentenció.
