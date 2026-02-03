Venezuela via PDVSA logró exportar el primer embarque de GNL

Así las cosas, se abren espacios para la participación privada en actividades primarias (exploración, extracción, recolección, transporte y almacenamiento) y para la inversión extranjera, incluso con la posibilidad de que los conflictos puedan ser resueltos "mediante mecanismos alternativos de resolución de controversias, incluyendo mediación y arbitrajes".

image

El cargamento que zarpó en el buque Chrysopigi Lady de bandera Singapur, "abre un nuevo capítulo para la diversificación exportadora, la estabilidad económica y el lugar que Venezuela busca en el mapa energético mundial", informó el ministerio del Poder Popular de Hidrocarburos.

Recordó que los recursos generados en la gestión de negocios del crudo venezolano irán a los fondos soberanos para mejorar los servicios públicos, afectados por el bloqueo, y perfeccionar la protección del pueblo.

Rodríguez remarcó que este instrumento jurídico otorga mayor seguridad y valor legal tanto a las inversiones internacionales que arriban al país, como a las inversiones nacionales vinculadas al sector energético.

En ese contexto, afirmó que Venezuela da la bienvenida a la inversión externa y nacional, orientada al desarrollo productivo en las áreas de petróleo, gas y petroquímica, como parte de la estrategia para fortalecer y diversificar la industria energética del país.

“Aquí hay una Venezuela que sale a la palestra, que sigue luchando y que sigue compitiendo (…) para hacer de nuestra industria una potencia energética”, sentenció.

