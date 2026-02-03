Boca comenzó el 2026 teniendo bastante mala suerte ya que la enfermería se llenó rápidamente. Uno de los que evidenció problemas desde la pretemporada fue Rodrigo Battaglia, quien debió someterse a una cirugía para solucionar un inconveniente en su pie derecho. Ahora que pasó el procedimiento se confirmó una muy mala noticia.
Conmoción en Boca por lo que se confirmó sobre Rodrigo Battaglia tras su operación
En las últimas horas Rodrigo Battaglia pasó por el quirófano para solucionar un inconveniente en su pie derecho.
En las últimas horas Boca emitió un parte médico donde informó el procedimiento al que se sometió el futbolista. “Rodrigo Battaglia fue intervenido quirúrgicamente con éxito por una tendinopatía insercional crónica del tendón de Aquiles derecho”, expresó el club. El caso es que ahora el periodo de recuperación será más extenso de lo pensado.
Lo que padecía Rodrigo Battaglia era un sobrehueso que poco a poco iba dañando el tendón de Aquiles, lo que le generaba una gran molestia y dolor. Según lo que informó Martín Arévalo en Radio La Red, “había que abrir y ver cómo se encontraba realmente la zona para determinar cuánto tiempo le va a demandar la recuperación”.
Rodrigo Battaglia y un largo tiempo afuera de las canchas
Finalmente el daño que sufrió el mediocampista era peor de lo imaginado y es por eso que Rodrigo Battaglia será baja en Boca al menos por los próximos seis meses, lo que quiere decir que recién podrá pensar en volver a las canchas pasado el Mundial. Esto sin dudas que es una pésima noticia ya que en un primer momento se creía que en tres meses el futbolista iba a estar de regreso.
A causa de esta lesión, Boca tiene un cupo extra para incorporar a un jugador en su lugar y lo que se sabe es que Juan Román Riquelme está en la búsqueda de un centrodelantero, que es hoy en día una de las zonas más flacas y con menos variantes en todo el plantel. Si bien no se sabe a ciencia cierta quién será el 9 que llegará, hay jugadores que empiezan a sonar con más fuerza.
Hace semanas se viene hablando de la posibilidad de que Boca incorpore a Ezequiel Chimy Ávila, atacante hoy en Betis con pasado en San Lorenzo. Por otra parte el delantero que comenzó a tomar fuerza en las últimas horas es Javier Correa, quien pasó por Estudiantes de La Plata, Racing y hoy en día se encuentra en Colo Colo de Chile.
