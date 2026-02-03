Conmoción en Boca por lo que se confirmó sobre Rodrigo Battaglia tras su operación

A causa de esta lesión, Boca tiene un cupo extra para incorporar a un jugador en su lugar y lo que se sabe es que Juan Román Riquelme está en la búsqueda de un centrodelantero, que es hoy en día una de las zonas más flacas y con menos variantes en todo el plantel. Si bien no se sabe a ciencia cierta quién será el 9 que llegará, hay jugadores que empiezan a sonar con más fuerza.