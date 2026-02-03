Wall Street castiga a los ADRs y el Merval pierde impulso

image

En el extremo opuesto, el panel muestra pocos refugios. Tenaris avanza 3,1% en la rueda y ya acumula una suba cercana al 20% anual, mientras que Ternium suma 2,7%, destacándose como excepciones en un contexto claramente vendedor.

El S&P Merval gira en rojo

En la plaza local, el S&P Merval confirma el cambio de humor. El índice líder cae 2,2% en pesos, hasta los 3.038.541 puntos, y borra buena parte del avance acumulado en enero. Medido en dólares, el Merval muestra una leve suba diaria de 0,1%, pero mantiene un saldo negativo del 2,9% en el mes, reflejando la presión que ejerce el ajuste de los activos financieros.

Dentro del panel líder, las bajas son amplias y profundas. Aluar retrocede 3,1%, Banco Macro cae 3,0%, Grupo Galicia pierde 3,3%, Edenor se desploma 5,2% y Comercial del Plata cede 5,0%. También se destacan las caídas en Metrogas (-3,8%), Supervielle (-3,2%) y TGSU2 (-2,3%).

image

Del lado positivo, los rebotes son puntuales. Transener sube 2,4% y BYMA logra una mejora marginal del 0,2%, aunque sin cambiar el tono general de la rueda.

image

Bonos en dólares, bajo presión y riesgo país en alza

La renta fija soberana tampoco logra sostenerse. Los bonos en dólares operan con bajas generalizadas, tanto en Bonares como en Globales. El AL29D cae 1,1%, el AL30D retrocede 0,9% y el AL35D pierde 0,9%, mientras que el GD30D cede 0,3%.

En la parte larga de la curva, el GD35D opera prácticamente estable, mientras que el GD46D muestra un leve rebote del 0,1%, insuficiente para cambiar la foto general. En el balance mensual, la mayoría de los títulos sigue en terreno negativo, reflejando la pausa del rally que había comprimido spreads en las semanas previas.

image

Con este comportamiento, el riesgo país vuelve a afirmarse en torno a los 495/500 puntos básicos, el nivel más elevado de las últimas semanas, en una señal de que el mercado empieza a recalibrar expectativas tras el fuerte optimismo previo.

Deuda

Detrás del movimiento aparece con claridad el factor deuda. El mensaje del presidente Javier Milei sobre avanzar hacia una “escasez de bonos soberanos”, junto con la ratificación del ministro Luis Caputo de que no habrá emisiones internacionales en 2026, fue leído con cautela por el mercado.

Si bien el discurso apunta a fortalecer la sostenibilidad de largo plazo y a evitar convalidar tasas consideradas altas, en el corto plazo implica menos catalizadores para la curva hard dollar y obliga a los inversores a reordenar carteras luego del rally que llevó a los bonos a máximos de varios años.

El ajuste también se explica por una toma de ganancias técnica, tras varias ruedas consecutivas de subas, en un contexto internacional más volátil y con menor apetito por riesgo. La corrección de los ADRs amplifica el movimiento en la plaza local y deja en evidencia que, sin novedades concretas en materia de financiamiento externo, el mercado opta por bajar un cambio.

La foto del día muestra un mercado que corrige sin entrar en pánico, pero que empieza a exigir nuevas señales para retomar la tendencia alcista. La foto del día muestra un mercado que corrige sin entrar en pánico, pero que empieza a exigir nuevas señales para retomar la tendencia alcista.

Mientras tanto, el riesgo país vuelve a ser termómetro y la deuda soberana marca el pulso de una rueda que cerró claramente en modo cautela.

