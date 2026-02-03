El mercado dio un giro inesperado. James Rodríguez pasó en cuestión de horas de sonar como una apuesta exótica en el fútbol argentino a encaminar su futuro hacia Estados Unidos. Una imagen en un jet privado, acompañada del ya icónico “here we go” de Fabrizio Romano, bastó para encender las alarmas y reordenar el tablero.
RUMBO A LA MLS
James Rodríguez activa el "here we go" y viaja a negociar con Minnesota United
Tras quedar libre del León, James Rodríguez viaja a USA para negociar su llegada al Minnesota United de la MLS.
Según adelantó Tom Bogert, especialista de la MLS, Minnesota United mantiene negociaciones avanzadas para fichar a James Rodríguez, que quedó libre tras su salida del Club León. A los 34 años y con el Mundial 2026 como objetivo excluyente, el colombiano busca un destino que le garantice continuidad, exposición y un menor desgaste competitivo.
La novedad reconfigura por completo el escenario planteado en las últimas horas. Mientras en Argentina se analizaba seriamente su posible llegada a Platense, el volante ofensivo activó un plan alternativo que lo acerca a la MLS, una liga que ya supo atraer a figuras de peso en la etapa final de sus carreras.
El llamado de Platense y una opción que duró poco
Antes de que apareciera con fuerza la MLS, el nombre de James Rodríguez había irrumpido de manera sorpresiva en el fútbol argentino. Tal como contó Urgente24 en el día de ayer, el colombiano fue ofrecido a Platense, un movimiento que generó impacto inmediato y abrió un debate interno en el Calamar.
La posibilidad tenía lógica desde lo deportivo y lo simbólico. James conoce bien el fútbol argentino: hizo Inferiores en Banfield y debutó profesionalmente allí en 2009. Además, Platense atraviesa un buen momento competitivo y tiene participación internacional, un factor clave para un jugador que necesita rodaje de calidad pensando en 2026.
Sin embargo, la opción nunca pasó del plano exploratorio. Las condiciones contractuales, el impacto económico y, sobre todo, la aparición de un escenario más estable como la MLS enfriaron rápidamente la alternativa argentina, que quedó relegada frente a negociaciones más avanzadas.
Los números en León: continuidad irregular y un cierre anticipado
El paso de James Rodríguez por el Club León dejó sensaciones encontradas. Durante la temporada 2025, el cucuteño disputó 34 partidos oficiales entre Liga MX, Liguilla y Leagues Cup, acumulando 2.559 minutos en cancha. En ese período convirtió cinco goles y repartió nueve asistencias, además de recibir tres tarjetas amarillas y una expulsión.
Sus goles llegaron en partidos puntuales y de peso, con actuaciones destacadas ante equipos como Chivas, América y Toluca, pero la regularidad nunca terminó de consolidarse. A pesar de algunos picos de rendimiento, el colombiano fue perdiendo protagonismo con el correr de los meses y el club optó por no renovar su contrato, que expiró a comienzos de 2026.
Con ese escenario, James quedó nuevamente en libertad de acción. Hoy, con 34 años y el mundial como prioridad absoluta, su carrera vuelve a entrar en una etapa de decisiones clave. Minnesota United aparece ahora como el destino mejor posicionado para ofrecerle minutos, contexto y visibilidad internacional.
