James Rodríguez activa el "here we go" y viaja a negociar con Minnesota United

Sin embargo, la opción nunca pasó del plano exploratorio. Las condiciones contractuales, el impacto económico y, sobre todo, la aparición de un escenario más estable como la MLS enfriaron rápidamente la alternativa argentina, que quedó relegada frente a negociaciones más avanzadas.

Los números en León: continuidad irregular y un cierre anticipado

El paso de James Rodríguez por el Club León dejó sensaciones encontradas. Durante la temporada 2025, el cucuteño disputó 34 partidos oficiales entre Liga MX, Liguilla y Leagues Cup, acumulando 2.559 minutos en cancha. En ese período convirtió cinco goles y repartió nueve asistencias, además de recibir tres tarjetas amarillas y una expulsión.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CLMerlo/status/2018737364324278584?s=20&partner=&hide_thread=false Minnesota United tiene negociaciones avanzadas para fichar a James Rodríguez, agente libre después de su salida León.

Adelantada por @tombogert y @PSierraR pic.twitter.com/RjLstLZmtQ — César Luis Merlo (@CLMerlo) February 3, 2026

Sus goles llegaron en partidos puntuales y de peso, con actuaciones destacadas ante equipos como Chivas, América y Toluca, pero la regularidad nunca terminó de consolidarse. A pesar de algunos picos de rendimiento, el colombiano fue perdiendo protagonismo con el correr de los meses y el club optó por no renovar su contrato, que expiró a comienzos de 2026.

Con ese escenario, James quedó nuevamente en libertad de acción. Hoy, con 34 años y el mundial como prioridad absoluta, su carrera vuelve a entrar en una etapa de decisiones clave. Minnesota United aparece ahora como el destino mejor posicionado para ofrecerle minutos, contexto y visibilidad internacional.

---------------

+ EN GOLAZO24

¿Se apuró? El dato de Hansi Flick y Xabi Alonso que deja mal parado a Florentino Pérez

Anas Laghrari, el nombre que el Real Madrid empieza a mirar más allá de Florentino

Morena Beltrán en el centro de la polémica por lo que dijo de Exequiel Zeballos

Tensión total en Racing: Qué pasa entre Gustavo Costas y Diego Milito