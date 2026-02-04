Se abre la pulseada: el PP y Vox avanzan con la prohibición del burka en Baleares

Burka, Niqab, Hijab y demas velos. Burka, niqab, chador y otros velos islámicos. La iniciativa aprobada en Baleares apunta al uso del velo integral, que cubre total o parcialmente el rostro, y reavivó el debate político y cultural en España.

El alcance real de la iniciativa aparece en el tercer eje, donde la Cámara autonómica insta al Estado a impedir el uso del velo islámico integral en edificios e instalaciones de titularidad pública, en línea con restricciones ya vigentes en países como Francia, Bélgica o Austria. El cuarto y último punto amplía ese pedido al reclamar al Gobierno español y a la Unión Europea que impulsen marcos normativos y mecanismos de sanción vinculados a estas prácticas, reforzando el tono punitivo del texto sin introducir cambios legales concretos.

Se trata, en todos los casos, de una resolución sin carácter vinculante: no modifica leyes ni establece prohibiciones directas, sino que expresa una posición política del Parlament y traslada la presión al Ejecutivo nacional. Fue precisamente a partir de esta votación que el debate dejó el plano institucional y se desplazó al terreno partidario, dando lugar a la disputa abierta entre el PP y Vox por la autoría y el rédito político de la iniciativa.

La pelea por el relato y el clima de confrontación

La votación no tardó en trasladar la discusión del recinto a la arena política y mediática. Apenas aprobada la iniciativa, el líder de Vox, Santiago Abascal, se adjudicó el avance en redes sociales y lo presentó como una “medida histórica” impulsada por su partido. El mensaje buscó capitalizar el resultado parlamentario y reforzar el perfil de Vox en la agenda identitaria, incluso cuando la iniciativa había sido formalmente presentada por el Partido Popular.

Desde el PP, la respuesta fue inmediata y pública. El secretario general del partido, Miguel Tellado, salió a corregir a Abascal y replicó que se trataba de una “medida histórica del PP”, marcando distancia del relato de Vox y dejando en evidencia la disputa por la autoría política del texto. El cruce expuso la incomodidad de los populares frente a la apropiación simbólica de una iniciativa que consideran propia.

En paralelo, y sin importar esta disparidad, Vox endureció su posición durante el debate. El diputado Sergio Rodríguez calificó la iniciativa aprobada como “convenientemente descafeinada por el PP” y volvió a reclamar una prohibición más amplia. En ese marco, desvió el eje del discurso hacia la seguridad con una afirmación que generó fuertes críticas: “Bajo un burka puede ir un terrorista con barba y no nos enteraríamos”. También rechazó que el uso del velo pueda considerarse una elección libre y ironizó sobre su uso en Baleares: “En el mes de agosto en Mallorca se tapan hasta la gola porque es un símbolo de su libertad”.

Desde la oposición, las respuestas fueron igual de duras. El portavoz de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, encuadró la votación como una “guerra entre la derecha y la ultraderecha para ver quién es más racista y quién genera más odio” y acusó a PP y Vox de competir por rédito electoral. “Entre la propuesta del PP y la propuesta de Vox no hay una óptica política diferente, sino 15 gin-tonics de diferencia. Son ustedes una copia barata de Vox”, lanzó en el recinto.

La diputada socialista Teresa Suárez coincidió en ese diagnóstico y definió el debate como una “guerra para ver quién es más racista”, mientras que desde Unides Podem advirtieron que la iniciativa “no tiene ninguna intención liberadora” y que su único efecto es “atacar una religión”. Las intervenciones cerraron una sesión atravesada por acusaciones cruzadas, discursos identitarios y una disputa abierta entre socios que, aun votando juntos, buscan diferenciarse en la carrera política.

