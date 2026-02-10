Selección Argentina: El jugador que "amenazó" a Scaloni con jugar para Italia

El fútbol se globalizó de tal forma que hoy en día la mayoría de las selecciones nacionales tienen algún “extranjero”. La facilidad que le dan a los jugadores para conseguir otras ciudadanías es el factor principal para que un futbolista pueda representar hasta a 3 selecciones, y hay casos que más. Ahora hay un jugador que fue citado por Lionel Scaloni para la Selección Argentina pero que no debutó y no volvió a ser llamado, entonces con la cercanía del Mundial podría jugar para Italia.