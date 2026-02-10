El fútbol se globalizó de tal forma que hoy en día la mayoría de las selecciones nacionales tienen algún “extranjero”. La facilidad que le dan a los jugadores para conseguir otras ciudadanías es el factor principal para que un futbolista pueda representar hasta a 3 selecciones, y hay casos que más. Ahora hay un jugador que fue citado por Lionel Scaloni para la Selección Argentina pero que no debutó y no volvió a ser llamado, entonces con la cercanía del Mundial podría jugar para Italia.
Selección Argentina: El jugador que "amenazó" a Scaloni con jugar para Italia
Increíble lo de este jugador, Lionel Scaloni no lo volvió a citar para la Selección Argentina y le mandó un ultimátum. Si no lo llama jugará para Italia.
Selección Argentina: El jugador que le marcó la cancha a Lionel Scaloni
El jugador en cuestión es Pablo Maffeo, actual futbolista del Mallorca de España. La situación del jugador nacido en España es la siguiente, actualmente además de la selección ibérica también puede representar a Argentina e Italia. Por eso dijo lo que dijo y le mandó un mensaje a Lionel Scaloni.
Pablo Maffeo vistió la camiseta de la Selección de España en la categoría Sub-17 en 4 ocasiones. Luego de eso decidió representar a la Selección Argentina, y fue llamado para la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026 con Uruguay y Brasil, sin ni siquiera ir al banco en ninguno de los partidos. Por eso todavía puede decidir entre 3 selecciones.
En una entrevista le consultaron por quien elegiría para representar en mayores, si España, Argentina e Italia. Descartó rotundamente a España, le dejó una puerta abierta a Italia y se quedó con Argentina. Puntualmente dijo lo siguiente: “Sigo esperando el llamado de Argentina, pero si no se da, sería antes Italia que España”.
El jugador dejó en claro que él tiene una idea de porque no fue llamado, y eso se lo atribuye a sus problemas de indisciplina en el campo de juego, ya que declaró: “Los problemas que tuve con Vinícius obviamente me alejaron de la Selección”. Asegurando que si no hubiera sido por ese problema y otros dentro del campo de juego lo habrían llamado.