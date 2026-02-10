River está preparándose para lo que será el duelo ante Argentinos Juniors por la quinta fecha del Torneo Apertura pero más allá de lo que viene sucediendo adentro del campo de juego la noticia más llamativa en estos momentos es que hay un club dispuesto a llevarse a Kevin Castaño y Marcelo Gallardo ya tomó una postura al respecto.
PETRODÓLARES
Llegó una oferta millonaria por Kevin Castaño y Gallardo tomó una decisión bomba en River
En las últimas horas llegó un sondeo por Kevin Castaño y en River ya tienen una posición tomada al respecto.
Fue hace un año que se produjo la llegada de Kevin Castaño, un jugador desconocido para el ámbito local pero que venía con muy buenas referencias por lo que había hecho en Colombia, México y Rusia. Los primeros encuentros fueron más que auspiciosos pero poco a poco se fue desdibujando hasta ser uno de los hombres más cuestionados del plantel de River.
El nivel de Castaño queda aún más expuesto por los cerca de 14 millones de euros que tuvo que poner River para comprarlo, una suma que parece más que excesiva para el rendimiento que viene teniendo el colombiano. El 2026 comenzó de la peor manera para el ex Cruz Azul, con la pérdida de la titularidad y rumores de indisciplina y ahora lo que se supo es que hay un club dispuesto a pagar mucho para quedárselo.
“Hay alguna oferta del fútbol árabe por Kevin Castaño donde River recibiría el mismo o más dinero que puso por el colombiano”, reveló Pablo Sager, una noticia más que explosiva ya que el Millonario podría terminar indemne desde lo económico e incluso obtendría ganancia ante la posible salida del mediocampista. Sin embargo, Gallardo estaría poniendo un freno.
Gallardo no quiere la salida de Kevin Castaño, pero...
“Entiendo que el cuerpo técnico no quiere desprenderse de este futbolista pero ante el pedido popular y sabe Gallardo que necesita un delantero tal vez le abre la puerta”, explicó el cronista de DSports. Hay que decir que por el momento los sondeos por Castaño serían informales y todo debe trasladarse el ámbito formal para tener mucho más color.
Kevin Castaño perdió su titularidad con las llegadas de Aníbal Moreno y Fausto Vera, sumado a que en reiteradas oportunidades el que viene siendo el primer recambio en la mitad de la cancha es Giuliano Galoppo. Ante esto, River podría dejar ir al colombiano si la oferta es realmente impactante para poder salir al mercado a buscar un delantero por varios millones.
