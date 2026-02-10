Llegó una oferta millonaria por Kevin Castaño y Gallardo tomó una decisión bomba en River

El nivel de Castaño queda aún más expuesto por los cerca de 14 millones de euros que tuvo que poner River para comprarlo, una suma que parece más que excesiva para el rendimiento que viene teniendo el colombiano. El 2026 comenzó de la peor manera para el ex Cruz Azul, con la pérdida de la titularidad y rumores de indisciplina y ahora lo que se supo es que hay un club dispuesto a pagar mucho para quedárselo.