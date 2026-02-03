Tiembla Lionel Scaloni con la último información que dio Gastón Edul: "Finalissima"

Cada vez falta menos para el Mundial de Norteamérica 2026, y eso implica que la Finalissima entre la Selección Argentina y España aparece cada vez más cerca en el calendario. En ese contexto, Gastón Edul reveló que un jugador clave en la estructura de Lionel Scaloni está en duda de cara al cruce entre los campeones continentales.
El enfrentamiento ante el equipo dirigido por Luis de la Fuente puede servir como anticipo de un posible cruce en la Copa del Mundo, y por ese motivo genera una atención especial tanto en el cuerpo técnico como entre los hinchas.
Hay jugadores que resultan fundamentales en el ciclo de Lionel Scaloni al frente de la Selección Argentina.
Así como Lionel Messi o Rodrigo De Paul son una fija en cada convocatoria, futbolistas como Leandro Paredes o Giovani Lo Celso forman parte del proceso desde sus inicios y suelen estar siempre en la consideración del entrenador.
En las últimas horas, el periodista Gastón Edul reveló una información que encendió las alarmas en torno al ex volante de Rosario Central y actual jugador del Real Betis.
“Gio Lo Celso sufrió una lesión muscular que le va a llevar, por lo menos, un mes. La Finalissima es el 27 de marzo”, aseguró el especialista en información del seleccionado argentino.
La lesión es miotendinosa del recto anterior del muslo derecho, lo que abre la posibilidad de que el mediocampista se pierda el duelo ante la Selección de España.
Si bien Scaloni cuenta con variantes en esa zona del campo —De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, además de Leandro Paredes o Exequiel Palacios, entre otros—, lo cierto es que Giovani Lo Celso fue una pieza clave a lo largo del ciclo, tanto en lo futbolístico como en el equilibrio del equipo.
Argentina, España, la Finalissima y el Mundial
El pasado jueves 18 de diciembre de 2025 se confirmó de manera oficial la fecha y la sede de la Finalissima entre Argentina y España.
El partido se celebrará en el Estadio Lusail, en Qatar, el viernes 27 de marzo de 2026, con inicio a las 21:00 (hora local), 18:00 GMT y 15:00 de Argentina.
Respecto al Mundial, con la mira puesta en repetir la hazaña de 2022 en 2026, la Scaloneta integrará un grupo compuesto por Argelia, Austria y Jordania
España, por su parte, compartirá el Grupo H con Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay, con el objetivo de volver a levantar la Copa del Mundo, tal como lo hizo en Sudáfrica 2010.
Si ambas selecciones finalizan primeras en sus respectivos grupos, solo podrían enfrentarse en una hipotética final. En cambio, si una termina como líder y la otra como segunda, el cruce podría darse en dieciseisavos de final.
En ese contexto, la Finalissima aparece como una prueba ideal para medir el verdadero nivel de cada selección de cara a lo que será el Mundial 2026.
