Tiembla Lionel Scaloni con la último información que dio Gastón Edul: "Finalissima"

“Gio Lo Celso sufrió una lesión muscular que le va a llevar, por lo menos, un mes. La Finalissima es el 27 de marzo”, aseguró el especialista en información del seleccionado argentino.

La lesión es miotendinosa del recto anterior del muslo derecho, lo que abre la posibilidad de que el mediocampista se pierda el duelo ante la Selección de España.

Si bien Scaloni cuenta con variantes en esa zona del campo —De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, además de Leandro Paredes o Exequiel Palacios, entre otros—, lo cierto es que Giovani Lo Celso fue una pieza clave a lo largo del ciclo, tanto en lo futbolístico como en el equilibrio del equipo.

image

Argentina, España, la Finalissima y el Mundial

El pasado jueves 18 de diciembre de 2025 se confirmó de manera oficial la fecha y la sede de la Finalissima entre Argentina y España.

El partido se celebrará en el Estadio Lusail, en Qatar, el viernes 27 de marzo de 2026, con inicio a las 21:00 (hora local), 18:00 GMT y 15:00 de Argentina.

Respecto al Mundial, con la mira puesta en repetir la hazaña de 2022 en 2026, la Scaloneta integrará un grupo compuesto por Argelia, Austria y Jordania

España, por su parte, compartirá el Grupo H con Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay, con el objetivo de volver a levantar la Copa del Mundo, tal como lo hizo en Sudáfrica 2010.

image

Si ambas selecciones finalizan primeras en sus respectivos grupos, solo podrían enfrentarse en una hipotética final. En cambio, si una termina como líder y la otra como segunda, el cruce podría darse en dieciseisavos de final.

En ese contexto, la Finalissima aparece como una prueba ideal para medir el verdadero nivel de cada selección de cara a lo que será el Mundial 2026.

+ EN GOLAZO24

Diego Monroig lanzó un bombazo que impacta en Boca: "Va a incorporar"

Se filtró la última decisión de Marcelo Gallardo que sacude River: "Delantero"

Morena Beltrán en el centro de la polémica por lo que dijo de Exequiel Zeballos

Tensión total en Racing: Qué pasa entre Gustavo Costas y Diego Milito