Se filtró la última decisión de Marcelo Gallardo que sacude River: "Delantero"

“A mí me dijeron que River va a acelerar en la búsqueda de un nueve de jerarquía para el parate por el Mundial. Yo creo que en este mercado no va a llegar un nueve, aunque, como dijo Gallardo, River no está retirado del mercado”.

¿A River le falta un delantero?

El lunes 2 de febrero se confirmó que Sebastián Driussi sufrió un desgarro, por lo que el delantero que venía siendo utilizado por Marcelo Gallardo como referencia en el centro del ataque será baja durante los próximos cuatro partidos.

Ante Rosario Central, su lugar fue ocupado por Maximiliano Salas en el segundo tiempo, y todo indica que el Muñeco volverá a apostar por el ex Racing para darle continuidad en el Torneo Apertura.

Sin embargo, hay un dato que resulta absolutamente desalentador en relación al presente de los delanteros de River Plate.

El último gol de Facundo Colidio fue en julio de 2025 ante Instituto de Córdoba y acumula 21 partidos sin convertir.

Driussi, ahora lesionado, no anota desde agosto y lleva 13 encuentros sin marcar, con su último tanto ante Libertad de Paraguay por Copa Libertadores.

Por su parte, Salas convirtió por última vez el 2 de octubre, frente a Racing Club por Copa Argentina, y suma 10 partidos sin goles.

River atraviesa un serio problema de eficacia en sus delanteros y por eso muchos hinchas reclaman la incorporación de un atacante con gol.

Los números refuerzan esa preocupación. Ante Barracas Central, el tanto lo marcó Gonzalo Montiel, mientras que frente a Gimnasia el doblete fue obra de Juan Fernando Quintero. En ambos casos, ninguno de los goles fue convertido por un delantero natural.

