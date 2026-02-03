urgente24
Paro de trenes: Provocación de La Fraternidad a empresarios antes de la oferta salarial

La Fraternidad descree de la oferta salarial de los empresarios y chicaneó antes de la reunión donde podría definirse si se concreta el paro de trenes del 5/2.

03 de febrero de 2026 - 10:16
Hay paro de trenes el 5/2 pero depende de la reunión de este martes 3/2.

El gremio La Fraternidad que conduce Omar Maturano ya convocó a un paro de trenes para este jueves 5/2, pero si hay una oferta de recomposición salarial que se ajuste a los reclamos sindicales, la medida de fuerza podría levantarse. Sin embargo, Maturano descree de los empresarios y los chicaneó antes de reunirse con ellos.

Paro de trenes y ¿última oportunidad?

"Vamos a escuchar la gran oferta, o la súper oferta que deben de tener, y ahí vamos a decidir qué vamos a hacer", adelantó este martes (3/2) Omar Maturano en declaraciones a Radio La Red sobre la reunión con representantes de Trenes Argentinos y Belgrano Cargas SA, agendada a las 11.

omar maturano.jpg
Omar Maturano, de La Fraternidad, gremio que ya convoc&oacute; a un paro de trenes supeditado a una mejora en la oferta salarial de los empresarios.

"Yo creo que la oferta va a llegar al 12%, y nosotros vamos a hacer en la medida lo mismo. No vamos a aceptar porque nos deben más que eso", advirtió el sindicalista.

Ante la posibilidad de un fracaso en las negociaciones, le consultaron a Maturano sobre un escenario de conciliación obligatoria que dicte el Gobierno para impedir el paro de trenes: "Puede dictar la conciliación obligatoria y debemos aceptar nos guste o no, aunque en las fábricas están cerrando, los ministerios dictan conciliación y los empresarios no le hacen caso, nosotros sí tenemos que agachar y aceptar porque si no intervienen los sindicatos".

De no media acuerdo ni conciliación, el paro de trenes afectaría a las empresas Trenes Argentinos Pasajeros, Belgrano Cargas (Líneas: Belgrano, Urquiza y San Martín); Metrovías S.A. y Ferrovías SAC.

