Paro de trenes: Provocación de La Fraternidad a empresarios antes de la oferta salarial

Ante la posibilidad de un fracaso en las negociaciones, le consultaron a Maturano sobre un escenario de conciliación obligatoria que dicte el Gobierno para impedir el paro de trenes: "Puede dictar la conciliación obligatoria y debemos aceptar nos guste o no, aunque en las fábricas están cerrando, los ministerios dictan conciliación y los empresarios no le hacen caso, nosotros sí tenemos que agachar y aceptar porque si no intervienen los sindicatos".