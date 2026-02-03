El gremio La Fraternidad que conduce Omar Maturano ya convocó a un paro de trenes para este jueves 5/2, pero si hay una oferta de recomposición salarial que se ajuste a los reclamos sindicales, la medida de fuerza podría levantarse. Sin embargo, Maturano descree de los empresarios y los chicaneó antes de reunirse con ellos.
REUNIÓN CLAVE
Paro de trenes: Provocación de La Fraternidad a empresarios antes de la oferta salarial
Paro de trenes y ¿última oportunidad?
"Vamos a escuchar la gran oferta, o la súper oferta que deben de tener, y ahí vamos a decidir qué vamos a hacer", adelantó este martes (3/2) Omar Maturano en declaraciones a Radio La Red sobre la reunión con representantes de Trenes Argentinos y Belgrano Cargas SA, agendada a las 11.
"Yo creo que la oferta va a llegar al 12%, y nosotros vamos a hacer en la medida lo mismo. No vamos a aceptar porque nos deben más que eso", advirtió el sindicalista.
Ante la posibilidad de un fracaso en las negociaciones, le consultaron a Maturano sobre un escenario de conciliación obligatoria que dicte el Gobierno para impedir el paro de trenes: "Puede dictar la conciliación obligatoria y debemos aceptar nos guste o no, aunque en las fábricas están cerrando, los ministerios dictan conciliación y los empresarios no le hacen caso, nosotros sí tenemos que agachar y aceptar porque si no intervienen los sindicatos".
De no media acuerdo ni conciliación, el paro de trenes afectaría a las empresas Trenes Argentinos Pasajeros, Belgrano Cargas (Líneas: Belgrano, Urquiza y San Martín); Metrovías S.A. y Ferrovías SAC.
