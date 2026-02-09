El nuevo plan de Elon Musk en la Luna deja en shock a todos: "La construcción de..."

"La misión de SpaceX sigue siendo la misma: extender la conciencia y la vida tal como la conocemos a las estrellas", agregó.

¿Por qué SpaceX ahora prefiere la Luna y no Marte?

Elon Musk también explicó por qué Marte quedó en segundo plano. De acuerdo con el empresario, ahora la prioridad de SpaceX es la Luna, ya que es un objetivo más alcanzable.

Según Musk, "solo es posible viajar a Marte cuando los planetas se alinean cada 26 meses (un viaje de seis meses), mientras que podemos viajar a la Luna cada 10 días (un viaje de dos días)".

Y siguió: "Esto significa que podemos iterar mucho más rápido para completar una ciudad lunar que una ciudad marciana".

De todas maneras, Musk ha dejado claro que mantiene su compromiso de colonizar Marte, donde también construirá una ciudad.

"Dicho esto, SpaceX también se esforzará por construir una ciudad en Marte y comenzará a hacerlo en unos 5 a 7 años, pero la prioridad principal es asegurar el futuro de la civilización y la Luna es más rápida", aseguró.

Vale recordar que, el anuncio de Musk ocurre después de que, la semana pasada, SpaceX adquiriera XAI, otra de sus grandes empresas.

Astronautas de la NASA vivirán en la Luna

Ahora bien, aún no está claro qué quiere decir Musk con una "ciudad autocreciente", pero algunos ya sospechan que sus planes pueden coincidir con un plan lunar similar propuesto por la NASA.

La NASA ya ha anunciado que quiere construir una base lunar para la presencia permanente de humanos en la Luna, y la misión Artemis es clave para ello.

"Tras la misión Artemis III, que llevará a las primeras personas cerca del Polo Sur lunar, los astronautas de Artemis IV vivirán y trabajarán en la primera estación espacial lunar de la humanidad, Gateway, que brindará nuevas oportunidades para la ciencia y la preparación para las misiones tripuladas a Marte", indica la NASA en su web.

Actualmente, la NASA trabaja en la misión Artemis II, un viaje alrededor de la Luna que servirá como guía para la misión Artemis III, donde los astronautas sí aterrizarán en la Luna.

El lanzamiento de Artemis II está programado para marzo, mientras Artemis III está prevista para 2028.

