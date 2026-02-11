Netanyahu / Israel se reúne con Donald Trump para "debilitar al imperio del mal" de Irán

Netanyahu intentará frustrar un acuerdo que no incluya restricciones significativas a la producción de misiles balísticos en Irán, evitando al mismo tiempo que se le perciba como alguien que alienta a Estados Unidos a una guerra con resultados impredecibles. Netanyahu intentará frustrar un acuerdo que no incluya restricciones significativas a la producción de misiles balísticos en Irán, evitando al mismo tiempo que se le perciba como alguien que alienta a Estados Unidos a una guerra con resultados impredecibles.

image

Antes de partir a Estados Unidos, Netanyahu dijo el lunes que los principios de Israel para las negociaciones "son importantes no sólo para Israel, sino para cualquiera en el mundo que busque la paz y la seguridad en el Medio Oriente".

Funcionarios israelíes que dialogaron con The Wall Street Journal han revelado que las demandas de Netanyahu incluyen el desmantelamiento completo de las instalaciones de enriquecimiento nuclear de Irán, la limitación del programa de misiles iraní y el fin del apoyo iraní a milicias regionales como Hamás en Gaza, Hezbolá en el Líbano y los hutíes en Yemen. Asimismo, han expresado que les preocupa que un acuerdo suponga un alivio de sanciones contra el régimen iraní.

Según las fuentes bajo anonimato, se espera que Netanyahu mantenga su postura ante Trump de que cualquier progreso hacia la reconstrucción de la Franja de Gaza, en medio de una frágil tregua, estará condicionado al desarme de Hamás. La milicia palestina está retrasando ello bajo el argumento de que Israel aún no se ha retirado del área y que ha incurrido en violaciones al alto al fuego acordado.

En vísperas de la reunión de ambos líderes, el presidente de Israel, Isaac Herzog, ha afirmado este miércoles que espera que el encuentro en el Despacho Oval ayude a debilitar "al imperio del mal" de Irán.

En tanto, Michael Oren , ex embajador de Israel en Estados Unidos durante el gobierno de Netanyahu, ha expuesto a The Wall Street Journal que al primer ministro le preocupa que Trump pueda aceptar un acuerdo que deje a Irán libre de responsabilidades después de que Israel debilitó enormemente al régimen y golpeó a sus milicias aliadas durante dos años de guerra.

Esa victoria militar podría revertirse si se permite que Irán obtenga un alivio de las sanciones y vuelva a ser una gran amenaza regional, armada con misiles balísticos y apoyando el terrorismo Esa victoria militar podría revertirse si se permite que Irán obtenga un alivio de las sanciones y vuelva a ser una gran amenaza regional, armada con misiles balísticos y apoyando el terrorismo

Trump opta momentáneamente por la vía diplomática con Irán

En declaraciones públicas, previas a la reunión con Netanyahu en Casa Blanca, el presidente estadounidense Donald Trump ha advertido al mundo que, si Washington no consigue un acuerdo nuclear con Irán, podrían imponerse medidas "muy duras" contra el país persa.

Dicho de otro modo, ha dejado entrever que la Casa Blanca podría llevar a cabo una operación similar a la Operación Martillo de Medianoche de julio pasado, cuando el Ejército estadounidense atacó las instalaciones nucleares y los cuarteles militares del régimen iraní para desbaratar su programa nuclear, que estaba enriqueciendo uranio a niveles cercanos al límite militar, tras una redada similar de Israel en el país persa.

image Funcionarios estadounidenses han declarado a TWSJ que Irán debe poner fin al enriquecimiento de uranio y reducir su programa de misiles.

En una entrevista para el medio Axios, Trump ha declarado que cualquier pacto con Irán deberá ir mucho más allá que sobre la cuestión nuclear, aseverando que está “pensando” en enviar otro portaaviones cerca de Teherán y antcipando que a este país podría aguardarle “algo muy duro” si no hay avances en las negociaciones.

Ante la pregunta de Fox Business sobre si un nuevo acuerdo con Teherán “realmente podría mantenerse”, Trump respondió: “No lo sé. Sé una cosa, quieren hacer un acuerdo”.

“No hablarían con nadie más, pero están hablando conmigo. Pero, saben, es una buena pregunta. Mucha gente dice que no, y yo diría que preferiría hacer un acuerdo. Tiene que ser un buen acuerdo, sin armas nucleares, sin misiles, sin esto, sin aquello, todas las diferentes cosas que se quieren”, ha remarcado.

“Pero algunas personas se preocupan porque (los iraníes) han sido muy deshonestos con nosotros a lo largo de los años, ¿verdad? Muy deshonestos. Obama y Biden, lo que hicieron en términos de crear un monstruo con Irán fue terrible. Ese acuerdo nuclear con Irán fue uno de los acuerdos más tontos que he visto”, ha añadido.

Sin embargo, a pesar de sus declaraciones beligerantes, lo cierto es que ha optado por una estrategia diplomática con Irán, debido a la presión de potencias árabes sunitas como Catar, Arabia Saudita y Egipto, que consideran que un ataque militar estadounidense al país persa provocaría una peligrosa confrontación regional, arrastrando a más actores al conflicto.

Coincidiendo con las exigencias de las potencias árabes por la vía diplomática, Trump ha dicho a Axios que prefiere un acuerdo duradero, pero a la vez más amplio, conformando de esta manera también a la parte israelí, que le pide que aborde otros temas como la financiación de las milicias yihadistas por parte del régimen iraní.

No obstante, Trump ha afirmado a la agencia de noticias que está "pensando" en enviar más tropas a Oriente Medio. "Tenemos una fuerza naval que se dirige allí y otra podría ir", ha sostenido.

El segundo portaaviones se uniría al USS Abraham Lincoln y a su grupo de ataque, ya presente en la región. Esa fuerza incluye cazas, misiles Tomahawk y múltiples buques, siendo un despliegue similar al de la Guerra de los 12 Días / Operación Martillo de Medianoche de junio pasado, antes mencionada, cuando EE.UU. atacó el programa nuclear iraní para evitar el desarrollo de una bomba atómica, la cual podría caer en manos del terrorismo yihadista.

Embed - Donald Trump dice que "espera" no tener que atacar Irán

"El año pasado, Israel temía que las conversaciones entre la administración Trump e Irán se encaminaran hacia un mal camino, pero Netanyahu convenció al presidente estadounidense para que permitiera a Israel lanzar un ataque contra las instalaciones nucleares y de misiles iraníes", según informó anteriormente The Wall Street Journal.

Trump ha afirmado ante la agencia de noticias Axios que está “pensando” en enviar más tropas a Oriente Medio. “Tenemos una fuerza naval que se dirige allí y otra podría ir”, ha señalado.

“La última vez no creyeron que lo haría. Sobreestimaron sus cartas. Esta vez las conversaciones son muy diferentes”, ha insistido al reiterar que Irán “quiere hacer un acuerdo con muchas ganas”.

Más contenido en Urgente24

"Lo empezó a acuchillar": La fuerte acusación de Andrea Rincón contra un reconocido cantante

ARCA poneun freno y los usuarios de Mercado Pago pueden sufrir las consecuencias

La miniserie de 6 capítulos que reventó el ranking de Netflix

Alerta científica: Lo que creímos durante años sobre la Tierra y no era así