Ray-Ban y Meta: Lanzan lentes con IA que le devuelve autonomía a la discapacidad visual

La experiencia es simple desde afuera, pero sofisticada por dentro. La IA interpreta imágenes, detecta patrones y genera respuestas habladas que funcionan como una guía constante. En vez de depender exclusivamente de terceros, la información llega directo a sus oídos.

“Fue la mejor compra de mi vida”, aseguró la menor en su testimonio. Lleva tres meses utilizando el dispositivo y el impacto se nota en tareas cotidianas que antes requerían ayuda permanente.

Ray-Ban y Meta: ¿Qué cambia la inteligencia artificial en la discapacidad?

El avance tecnológico aplicado a la discapacidad visual no es nuevo, pero sí está atravesando una transformación clave. Lo que antes eran herramientas específicas y costosas hoy empieza a integrarse en dispositivos de consumo masivo.

Especialistas en accesibilidad digital coinciden en que la inteligencia artificial permitió dar un salto cualitativo. Sistemas que describen escenas, leen textos en voz alta o reconocen productos dejaron de ser experimentales y comenzaron a formar parte de la vida cotidiana.

En el caso de Julia, la diferencia es tangible. Puede elegir su ropa combinando colores sin depender de otra persona. Puede desplazarse por espacios conocidos con mayor seguridad. Puede consultar información de manera inmediata.

meta, ray-ban

Por qué Ray-Ban y Meta generan impacto en discapacidad con inteligencia artificial integrada

El video de Julia no tardó en volverse viral. Miles de usuarios compartieron su historia y destacaron el uso práctico de la tecnología para resolver necesidades concretas.

Además, el dispositivo no se limita a describir objetos. Funciona también como auricular. Permite escuchar música, recibir indicaciones y mantener interacción por voz. Es decir, integra múltiples funciones en un solo equipo portátil.

La historia familiar también sumó sensibilidad al relato. Julia comparte su pasión por la música con su hermano Dan, quien también tiene discapacidad visual y fue diagnosticado con trastorno del espectro autista. La madre de ambos documenta su rutina en redes sociales, donde difunde contenido vinculado a la crianza, la accesibilidad y la inclusión.

