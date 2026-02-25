Con hígado de cerdo, China abre esperanza para pacientes terminales de insuficiencia hepática

Tan solo en China, alrededor de 200.000 pacientes son hospitalizados a raíz de esta condición, que suele derivar de otras enfermedades como la cirrosis, hepatitis y otras. A nivel global, representa el 4% de las causas de muerte.

Respecto a la incidencia geográfica, Asia posee una de las mayores concentraciones de casos de insuficiencia hepática en el mundo según la OMS. Esto se debe no solo a su concentración poblacional, sino a la prevalencia de enfermedades víricas causantes de las distintas clases de hepatitis.

Mientras tanto, en América Latina la prevalencia también es alta, aunque por otro motivo. Se debe a la cirrosis derivada del alcoholismo, principal fuente de insuficiencia hepática en la región incluso por encima de otras fuentes patógenas.

Además, la enfermedad afecta a otras regiones como América del Norte y Europa, como así también África.

Hígado P La insuficiencia hepática golpea a todo el mundo.

Tratamientos

Entre los factores de riesgo destacados para la insuficiencia hepática se destacan el sedentarismo, la obesidad, la diabetes, el consumo o adicción al alcohol y la exposición a agentes patógenos peligrosos. A raíz de ello, los factores de prevención son la vacunación, la eliminación de la ingesta alcohólica y hábitos saludables, incluyendo prevención bromatológica.

En casos de enfermedad aguda, la tasa de recuperación y supervivencia ronda el 60%. Esta enfermedad cuenta con tratamientos de cura definitiva sin necesidad de trasplante.

Por su parte, la insuficiencia hepática grave no cuenta con tratamientos farmacológicos posibles. El único camino a la supervivencia es el trasplante, con una demanda global de órganos que está cubierta en un 10%.

Cabe recordar que el hígado es el único órgano capaz de regenerarse. La tasa de supervivencia tras cinco años de trasplante supera el 75%.

