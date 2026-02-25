China hizo público un avance que podría cambiar el destino de las enfermedades hepáticas terminales en humanos. Se trata de una perfusión ex vivo con un hígado de cerdo genéticamente modificado que sería el primer tratamiento extracorpóreo en la materia, paso previo al trasplante definitivo.
TRATAMIENTOS
Con hígado de cerdo, China abre esperanza para pacientes terminales de insuficiencia hepática
Medios oficiales en China confirmaron el éxito de una perfusión experimental con hígado de cerdo en un paciente con insuficiencia hepática.
El procedimiento fue llevado a cabo por científicos de la Academia China de Ciencias, el Departamento de Cirugía Hepatobiliar del Hospital Xijing, el Primer Hospital Afiliado de la Universidad Sun Yat-sen, el Hospital Tangdu de la Universidad Médica de la Fuerza Aérea y Sichuan Clonorgan Biotechnology Co., Ltd..
Según la descripción de medios chinos, el tratamiento consistió en la conexión del torrente sanguíneo del paciente con el hígado de cerdo modificado en seis genes. Mediante un dispositivo de perfusión mecánica normotérmica, la sangre fue circulada en el órgano animal, que asumió temporalmente las funciones de desintoxicación, síntesis y metabolismo para luego reintroducirla en el torrente humano.
El tratamiento duró unas 66 horas y mostró mejoras significativas en los indicadores hepáticos del paciente en cuestión, lo que confirmó el éxito del tratamiento. La ventaja principal destacada por los científicos es la ralentización de la degeneración que produce la enfermedad hepática, preparando de mejor manera a los pacientes antes del trasplante y mejorando sus expectativas de recuperación.
Insuficiencia hepática en China y el mundo
La insuficiencia hepática implica el deterioro grave y veloz de las funciones del hígado, impidiendo acciones clave como la desintoxicación, el metabolismo de sustancias y la producción de proteínas. Se trata de una enfermedad crónica grave que afecta con mortalidad de 1 entre 25 personas en el mundo, representando alrededor de 2 millones de fallecimientos al año.
Tan solo en China, alrededor de 200.000 pacientes son hospitalizados a raíz de esta condición, que suele derivar de otras enfermedades como la cirrosis, hepatitis y otras. A nivel global, representa el 4% de las causas de muerte.
Respecto a la incidencia geográfica, Asia posee una de las mayores concentraciones de casos de insuficiencia hepática en el mundo según la OMS. Esto se debe no solo a su concentración poblacional, sino a la prevalencia de enfermedades víricas causantes de las distintas clases de hepatitis.
Mientras tanto, en América Latina la prevalencia también es alta, aunque por otro motivo. Se debe a la cirrosis derivada del alcoholismo, principal fuente de insuficiencia hepática en la región incluso por encima de otras fuentes patógenas.
Además, la enfermedad afecta a otras regiones como América del Norte y Europa, como así también África.
Tratamientos
Entre los factores de riesgo destacados para la insuficiencia hepática se destacan el sedentarismo, la obesidad, la diabetes, el consumo o adicción al alcohol y la exposición a agentes patógenos peligrosos. A raíz de ello, los factores de prevención son la vacunación, la eliminación de la ingesta alcohólica y hábitos saludables, incluyendo prevención bromatológica.
En casos de enfermedad aguda, la tasa de recuperación y supervivencia ronda el 60%. Esta enfermedad cuenta con tratamientos de cura definitiva sin necesidad de trasplante.
Por su parte, la insuficiencia hepática grave no cuenta con tratamientos farmacológicos posibles. El único camino a la supervivencia es el trasplante, con una demanda global de órganos que está cubierta en un 10%.
Cabe recordar que el hígado es el único órgano capaz de regenerarse. La tasa de supervivencia tras cinco años de trasplante supera el 75%.
