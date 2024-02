¿Qué comer para el hígado? 5 alimentos que necesitas ahora

Específicamente, se cree que este tipo de fibra puede ayudar a reducir la grasa acumulada en el hígado. También ayuda a reducir el colesterol en sangre.

Aceite de oliva

Al aceite de oliva se le atribuyen muchos beneficios, como prevenir enfermedades cardiovasculares, pero no todos saben que también es un alimento ideal para cuidar al hígado.

Se cree que este efecto beneficioso para el hígado se debe, entre otras cosas, a que el aceite de oliva es rico en vitamina E y antioxidantes, dos compuestos que le hacen bien al hígado.

"El aceite de oliva es muy saludable para el hígado", señaló Christina Lindenmeyer, MD, en un artículo de la Clínica Cleveland. "El aceite de oliva aumenta el colesterol bueno, que en realidad protege el hígado contra la enfermedad del hígado graso y, por separado, también es bueno para el corazón".

Nueces

Las nueces son uno de los mejores frutos secos para comer a diario, aunque en general, este tipo de alimento se relaciona con una mejor salud hepática. Un estudio publicado en Nutrients lo ha comprobado.

Los investigadores realizaron un metanálisis de estudios observacionales para explorar la evidencia sobre la influencia del consumo de nueces en la enfermedad del hígado graso no alcohólico, una afección que cada vez afecta a más personas en el mundo.

"Nuestros hallazgos respaldan una relación protectora entre la ingesta de frutos secos y el riesgo de enfermedad del hígado graso no alcohólico", concluyeron los autores del estudio.

Arándanos

No podemos olvidarnos de las frutas, ya que forman parte de toda dieta saludable. ¿Pero hay algunas fruta que sean mejores para el hígado? Todo parece indicar que los arándanos están ese grupo de frutas que son aliadas del hígado.

De acuerdo con Lauren Manaker, MS, RDN, quien es miembro de la Junta Médica de Eat This, Not That, "los datos muestran que las antocianinas pueden contrarrestar el estrés oxidativo que puede ocurrir en el hígado y reducir la inflamación relacionada con el hígado".

Y continúa: "Agregar arándanos silvestres a su batido, yogur o simplemente comerlos solos puede ser uno de los mejores alimentos que puede incluir en su dieta si desea mantener la salud de su hígado bajo control".

Té verde

Buenas noticias para quienes les gusta el té verde. Y es que, hay evidencia de que el té verde ayuda a prevenir el hígado graso y reducir la gravedad de esta enfermedad hepática.

Probablemente, esto se deba a que el té verde es reconocido por sus propiedades depurativas y antioxidantes, lo que puede contribuir a la salud del hígado.

Ahora, aunque se siguen realizando estudios acerca de esto, un equipo de la Universidad Estatal de Pensilvania evaluó los efectos del extracto de té verde y el ejercicio en ratones.

Encontraron que, el grupo alimentado con una dieta alta en grasas, extracto de té verde y que practicaba ejercicio, tenía un 75% menos de depósitos de lípidos en sus hígados que los ratones grupo de control.

