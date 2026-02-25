Subte: reabrió la estación Plaza Italia renovada, con mejor circulación y sin filtraciones

Asimismo, se realizaron trabajos de pintura, recambio total de pisos, nuevas luces led, nuevo mobiliario, renovación de señalética y colocación de señalización braille en pasamanos y pórticos.

Las 16 estaciones de Subte renovadas

Al ser una estación con gran valor histórico, se trabajó con expertos en conservación y patrimonio que tuvieron a cargo la restauración de ocho murales ubicados en zona de vestíbulos y andén, y la creación de cuatro ventanas históricas de diez metros cada una. El resto de los azulejos del andén fue retirado con precaución, restaurado y colocado nuevamente en los accesos.

En el marco de dicho plan, se pusieron en valor 16 estaciones de subte: Castro Barros, Lima, Loria, Acoyte y Río de Janeiro (Línea A), Pueyrredón, Pasteur-AMIA y Carlos Gardel (Línea B), San Martín (Línea C), Plaza Italia, Agüero, Bulnes, Facultad de Medicina, Scalabrini Ortiz y Palermo (Línea D), y Jujuy (Línea E). Además, se renovaron paradores del Premetro.

Ahora, cuatro se encuentran cerradas por obras: Piedras y Congreso (Línea A), y Uruguay y Malabia (Línea B). Los trabajos continuarán en Tribunales (Línea D), Medrano y Ángel Gallardo (Línea B), Lavalle e Independencia (Línea C), y General Urquiza y Entre Ríos (Línea E). También se encuentra en licitación la remodelación de Sáenz Peña, Alberti, Pasco (Línea A) y Dorrego (Línea B).

Más notas de Urgente24

Sólo 5% de los proyectos con IA genera valor real: Propuestas de Red Hat para el retorno de la inversión

En medio de la crisis automotriz, Stellantis celebró los 500.000 Fiat Cronos producidos en Córdoba

Tigre: Julio Zamora refuerza la infraestructura deportiva con fondos locales

Banco Macro informó su programa de beneficios enero/febrero 2026

Vuelven las subastas del Banco Ciudad: Desde inmuebles y autos hasta celulares y computadoras

La china Jetour probó su SUV T1 desde México hasta la Argentina