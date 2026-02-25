El Gobierno porteño anunció en la tarde de este último martes 24/02 la reapertura de la estación de Subte Plaza Italia de la Línea D completamente renovada, con mejor circulación y sin filtraciones. Con la reapertura de estación, el Ejecutivo porteño ya puso en valor 16 estaciones.
Subte: reabrió la estación Plaza Italia renovada, con mejor circulación y sin filtraciones
El Gobierno porteño reabrió la estación de Subte Plaza Italia completamente renovada, con mejor circulación y sin filtraciones.
Las obras alcanzaron los dos vestíbulos, accesos y zona de andén. Comprendieron trabajos de pintura, revestimientos especiales para el tratado de las filtraciones, recambio total de pisos, nueva iluminación y restauración de murales. El plan incluye un total de 48 estaciones.
Las obras de renovación de la estación de Subte Plaza Italia
En el marco del Plan de Renovación Integral de Estaciones llevado adelante por Subterráneos de Buenos Aires, hoy reabrió la estación Plaza Italia de la Línea D, que fue refaccionada por completo, a fin de mejorar la infraestructura y la experiencia de viaje de los usuarios.
“Estamos haciendo una inversión enorme para mejorar la infraestructura del subte: se están fabricando los nuevos trenes, seguimos renovando estaciones y avanzando con obras fundamentales para que los usuarios viajen cada día mejor. Junto con la futura Línea F y la incorporación del TramBus, estamos dando un salto de calidad en la movilidad en la Ciudad”, sostuvo el Jefe de Gobierno, Jorge Macri.
Más detalles de las obras de renovación de la estación de Subte Plaza Italia
En este caso se realizó una transformación completa de la estación, en los dos vestíbulos, accesos y en zona de andén, a fin de garantizar una mejor circulación y de convertirla en un espacio más cómodo, ordenado y con mayor iluminación. Se cubrieron paredes, zona de escaleras, bóvedas y techo con placas de aluzinc. En el techo, se hizo una doble cubierta que permitirá canalizar el agua y prevenir las filtraciones.
Asimismo, se realizaron trabajos de pintura, recambio total de pisos, nuevas luces led, nuevo mobiliario, renovación de señalética y colocación de señalización braille en pasamanos y pórticos.
Las 16 estaciones de Subte renovadas
Al ser una estación con gran valor histórico, se trabajó con expertos en conservación y patrimonio que tuvieron a cargo la restauración de ocho murales ubicados en zona de vestíbulos y andén, y la creación de cuatro ventanas históricas de diez metros cada una. El resto de los azulejos del andén fue retirado con precaución, restaurado y colocado nuevamente en los accesos.
En el marco de dicho plan, se pusieron en valor 16 estaciones de subte: Castro Barros, Lima, Loria, Acoyte y Río de Janeiro (Línea A), Pueyrredón, Pasteur-AMIA y Carlos Gardel (Línea B), San Martín (Línea C), Plaza Italia, Agüero, Bulnes, Facultad de Medicina, Scalabrini Ortiz y Palermo (Línea D), y Jujuy (Línea E). Además, se renovaron paradores del Premetro.
Ahora, cuatro se encuentran cerradas por obras: Piedras y Congreso (Línea A), y Uruguay y Malabia (Línea B). Los trabajos continuarán en Tribunales (Línea D), Medrano y Ángel Gallardo (Línea B), Lavalle e Independencia (Línea C), y General Urquiza y Entre Ríos (Línea E). También se encuentra en licitación la remodelación de Sáenz Peña, Alberti, Pasco (Línea A) y Dorrego (Línea B).
