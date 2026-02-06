Vuelven las subastas del Banco Ciudad: Desde inmuebles y autos hasta celulares y PC

VUELVENLASSUBASTASDELBANCOCIUDADDESDEINMUEBLESYAUTOSHASTACELULARESYCOMPUTADORASFOTO2 El Banco Ciudad anunció la agenda de subastas online para febrero y marzo de 2026 que van desde inmuebles, autos, celulares y computadoras.

3- Ingreso a la Subasta de interés en https://subastas.bancociudad.com.ar/

4- Leer Condiciones de Venta.

5- Realizar la transferencia del monto de caución que habilita a participar (Monto variable dependiendo de las condiciones específicas de cada subasta).

6- Recepción del email de habilitación para poder ofertar.

Una persona podrá realizar la misma oferta por el mismo producto y tendrá prioridad en el de mayor valor. Cabe destacar que las ofertas no se pueden revocar, ni cancelar en ninguna situación, solo al ser superadas. Como modo fidedigno, cada oferente observará el tiempo real del resto de las apuestas, el dinero acumulado y la posición frente al resto. De esta forma, cada oferta deberá ser superada por la propia o por la del otro, con el objetivo de adquirir el artículo.

Más notas de Urgente24

Carlos Melconián: "yo prendería una luz amarilla con el precio de la carne vacuna a futuro"

De Exxon a Vista: Vaca Muerta copada por petroleras argentinas

Roberto Cachanosky: "la novela del INDEC me pareció patética"

La inflación de enero se habría ubicado entre 2,2% a 2,7%

REM: Se espera más inflación, menos actividad que antes y dólar a $1.750

Datos de inflación e INdEC reactivan pelea por bonos CER