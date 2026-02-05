Roberto Cachanosky: "la novela del INDEC me pareció patética"

Si yo abro la economía con un tipo de cambio atrasado, sin haber hecho las reformas estructurales (laboral, impositiva y previsional) o sin tener la infraestructura mínima para las empresas voy a terminar mandando a la quiebra a un sinnúmero de compañías. Si yo abro la economía con un tipo de cambio atrasado, sin haber hecho las reformas estructurales (laboral, impositiva y previsional) o sin tener la infraestructura mínima para las empresas voy a terminar mandando a la quiebra a un sinnúmero de compañías.

sturzenegger vacas Federico Sturzenegger. FOTO: xAI / Grok.

"Milei y Sturzenegger nos hacen el verso sobre que hizo 13.500 reformas pero yo cuando fui a renovar el DNI hice el mismo trámite de siempre y cuando necesité una nueva licencia de conducir también me pidieron lo mismo que me pedían antes del presente gobierno. También, me pasó al intentar cambiar el auto. ¿Dónde están todas las reformas que anunciaron?"

"Vivimos en medio de distorsiones cambiarias que castigan a las exportaciones y subsidian las importaciones. El régimen de bandas es tener a un grupo de matones en los extremos que nos dice que somos libre de movernos pero si salimos de lo que marca el gobierno nos rompen la cabeza".