"El presidente Javier Milei echa a los funcionarios con una facilidad impresionante pero ha sido demasiado en manoseo con respecto al nuevo índice de medición de los precios en Argentina" agregó Roberto Cachanosky en una entrevista para C5N.
Roberto Cachanosky: "la novela del INDEC me pareció patética"
"En Octubre de 2025 el INDEC informó que en 2026 iba a utilizar nuevo método. Tanto Milei como Luis Caputo tuvieron 2 meses para frenarlo", agregó Cachanosky.
"El Estados Unidos, por ejemplo, se cambian las ponderaciones todos los años, para poder ajustarlas a los nuevos consumos. Lo mismo ocurre en Brasil, donde las modificaciones son cada 5 años. Aquí, ya llevamos más de 2 décadas de espera", explicó el conocido consultor económico.
La inflación viene subiendo, no bajando
"El planteo de Luis Caputo es que vamos a estrenar el nuevo índice cuando la inflación sea. En otras palabras, eso no pasará nunca porque la tendencia a la inflación en los últimos 6 meses es para arriba y no para abajo".
"Estas maniobras del gobierno nacional podrían tener efecto en los bonos ajustables de Argentina. Se deberá demostrar con el tiempo que no hay diferencias entre ambas metodologías. De todas maneras, mientras Milei tenga el apoyo de Trump, el FMI no se va a quejar por estas desprolijidades porque terminan haciendo lo que quiere el presidente de Estados Unidos".
"Milei y Sturzenegger nos hacen el verso sobre que hizo 13.500 reformas pero yo cuando fui a renovar el DNI hice el mismo trámite de siempre y cuando necesité una nueva licencia de conducir también me pidieron lo mismo que me pedían antes del presente gobierno. También, me pasó al intentar cambiar el auto. ¿Dónde están todas las reformas que anunciaron?"
"Vivimos en medio de distorsiones cambiarias que castigan a las exportaciones y subsidian las importaciones. El régimen de bandas es tener a un grupo de matones en los extremos que nos dice que somos libre de movernos pero si salimos de lo que marca el gobierno nos rompen la cabeza".