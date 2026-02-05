El Atlético Madrid del Cholo Simeone acaba de golear al Betis por 5 a 0 y pasó a las semifinales de la Copa del Rey, y ni eso lo salvaría de tener que dejar el banquillo “Colchonero” al final de la temporada. Es que el nuevo director deportivo Mateu Alemany (llegó hace 4 meses) lo quiere fuera al final de la temporada, algo que le costaría fortunas al club por tener contrato hasta 2027 y ser el 5º entrenador mejor pago del mundo.
Atlético de Madrid: Según medios españoles el Cholo Simeone tendría reemplazante
El diario español “Sport” tiró la bomba, esta sería la última temporada del Cholo Simeone al mando del Atlético Madrid y ya se sabe el nombre de su reemplazo.
Mateu Alemany ya tendría al reemplazante del Cholo Simeone
El medio que tiró la bomba es el diario “Sport”, que prácticamente asegura que el Cholo Simeone dejaría el banco del Atlético Madrid a final de temporada, ¿Los motivos? Las diferencias irreconciliables con el director deportivo, Mateu Alemany, quien llegó al club hace apenas 4 meses y ya revolucionó el club.
El medio español dice: “En Madrid empiezan a moverle la silla al argentino, al que no ven en el banquillo rojiblanco la próxima temporada por diversos motivos, especialmente futbolísticos, más allá de la discordancia con Alemany. Los últimos resultados, unidos a la mala racha del inicio liguero, han creado un microclima de crispación en el Metropolitano, con todos los focos señalando al longevo entrenador que está viviendo su etapa más crítica de sus catorce años en el club. La derrota en Champions frente al Bodø/Glimt y el tropiezo en Liga frente al Levante han reabierto y echado sal en las heridas”.
De esa forma deja bien en claro que a las diferencias entre el entrenador y el director deportivo se les suman los resultados de esta temporada del Atlético Madrid, que si bien no fueron malos ya que sigue en Champions League, Copa del Rey y peleando La Liga, no han sido los esperados, pero la temporada no llegó a su fin, y Simeone puede revertir la situación deportiva si gana algún título.
Mateu Alemany está tan obsesionado con sacar al argentino que ya está trabajando en su reemplazo, que sería el actual entrenador del AFC Bournemouth de la Premier League, el español Andoni Iraola, alguien que si llega al banquillo “Colchonero” tendrá un gran peso por el entrenador que deja su cargo, ya que estuvo 15 años al mando.
Lo cierto es que a pesar de que los medios españoles lo ven afuera hay un gran motivo por el cual el Atlético Madrid le cumpliría el contrato al Cholo Simeone, el económico. El entrenador argentino cobra 13 millones de euros por temporada, siendo el 5º mejor DT pago del mundo. Si el “Colchonero” lo despide deberá pagarle la temporada completa hasta junio del 2027, y entonces estaría pagando 2 entrenadores, el nuevo y el Cholo Simeone.
Si el club toma la decisión que muchos esperan (cumplirle el contrato) entonces habrá ganado el Cholo Simeone, ya que tendrá una temporada para revertir la situación deportiva, y capaz el momento de Mateu Alemany de sacarlo se le haya pasado. Hasta se podría dar el lujo de ganar un campeonato y terminar renunciando, así se iría realmente por la puerta grande.
