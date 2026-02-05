Atlético de Madrid: Según medios españoles el Cholo Simeone tendría reemplazante

Lo cierto es que a pesar de que los medios españoles lo ven afuera hay un gran motivo por el cual el Atlético Madrid le cumpliría el contrato al Cholo Simeone, el económico. El entrenador argentino cobra 13 millones de euros por temporada, siendo el 5º mejor DT pago del mundo. Si el “Colchonero” lo despide deberá pagarle la temporada completa hasta junio del 2027, y entonces estaría pagando 2 entrenadores, el nuevo y el Cholo Simeone.

image Mateu Alemany, el hombre que quiere al Cholo Simeone afuera del Atlético Madrid.

Si el club toma la decisión que muchos esperan (cumplirle el contrato) entonces habrá ganado el Cholo Simeone, ya que tendrá una temporada para revertir la situación deportiva, y capaz el momento de Mateu Alemany de sacarlo se le haya pasado. Hasta se podría dar el lujo de ganar un campeonato y terminar renunciando, así se iría realmente por la puerta grande.

+ de Golazo24

Selección Argentina: Impresionantes declaraciones de Thuram sobre la final de Qatar 2022

Revolución en River por el campeón del mundo que podría llegar pronto: "Cerca"

Roma confirmó el futuro de Dybala y hay impacto en Boca