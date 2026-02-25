Maximiliano Pullaro lanzó Agroactiva en Buenos Aires con guiño al campo y la industria

"Santa Fe vuelve a mostrar que la salida de nuestro país es con el campo y la industria: produciendo más, comercializando mejor e invirtiendo en infraestructura productiva, vial, portuaria y aeroportuaria". "Santa Fe vuelve a mostrar que la salida de nuestro país es con el campo y la industria: produciendo más, comercializando mejor e invirtiendo en infraestructura productiva, vial, portuaria y aeroportuaria".

image El gobernador presentó en la Casa de la Provincia de Santa Fe, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la muestra agroindustrial más importante del país. Foto: Gobierno de Santa Fe

Pullaro precisó que la exposición convoca a unos 270.000 productores agropecuarios que, lejos de especular financieramente, buscan herramientas para invertir, mejorar rendimientos e incorporar tecnologías de punta, con la mirada puesta en la innovación y la competitividad.

A su turno, Scaglia, destacó que en Agroactiva "se cruzan generaciones de hombres y mujeres de campo que llegan con expectativas de mejorar sus inversiones, incorporar maquinaria y sumar tecnología para producir mejor". Asimismo, valoró que la muestra constituye un espacio de cercanía donde Santa Fe se integra con otras provincias para exhibir su potencial productivo.

La casa del campo argentino

Por su parte, Puccini remarcó que "El futuro que queremos construir está anclado en la producción" y explicó que Agroactiva se despliega en unas 250 hectáreas donde se expresa la identidad santafesina.

Dentro de ese escenario, la Provincia contará con un pasillo central integrado por siete lotes, en los que más de 150 empresas exhibirán su producción, resultado del vínculo entre el sector público y el privado.

De manera continuada, Nardi definió la exposición como "la casa del campo argentino", un espacio donde se construye identidad y se integran innovación, conocimiento, negocios, tecnología, trabajo y tradición. Además, indicó que el encuentro permite el intercambio entre productores, empresas, jóvenes en formación e instituciones, fortaleciendo el trabajo en red y la convicción de un país con futuro.

Para cerrar, Luzzi afirmó que Agroactiva representa "el patio trasero de las industrias de maquinaria agrícola más importantes de la provincia", un ámbito donde la familia rural se siente identificada y puede apreciar el potencial productivo de la región.

image Ya se empieza a palpitar la edición 2026.

Más contenidos en Urgente24

Dos multimillonarios amigos de Scott Bessent y Luis Caputo apuestan por YPF

¿Qué se sabe de Juliana Awada y el Rey Felipe?

Fate, Stellantis, Tres Arroyos, Metalfor, Corona, Paty, Verónica, Marengo, La Anónima, La Paila...

Presidenta de México niega que la trasladaran a buque en el Pacífico tras muerte de "El Mencho"

Telefe en llamas: Gritos, portazo y una acusación que dejó temblando al canal