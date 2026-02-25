SANTA FE. El gobernador, Maximiliano Pullaro, encabezó este miércoles (25/02) en Buenos Aires el lanzamiento de Agroactiva 2026. Se trata de la mayor exposición agroindustrial del país, que en esta edición se llevará adelante del 3 al 6 de junio en Armstrong.
Maximiliano Pullaro lanzó Agroactiva en Buenos Aires con guiño al campo y la industria
Maximiliano Pullaro presentó Agroactiva 2026, la mayor vidriera del agro que se llevará adelante del 3 al 6 de junio en Armstrong.
Bajo el lema "Una muestra de lo que somos”, la feria busca reflejar la identidad profunda del agro argentino: su gente, su historia, su tecnología y su proyección internacional.
Durante la presentación, realizada en la Casa de la Provincia de Santa Fe en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el mandatario estuvo acompañado por la exvicegobernadora y actual diputada nacional Gisela Scaglia; el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini; el intendente de Armstrong, Guillermo Luzzi; y la directora general de Agroactiva, Rosana Nardi.
La mayor vidriera del agro
Sobre ese marco, el mandatario provincial sostuvo que Agroactiva "es la muestra más importante de América Latina" y representa "nuestra identidad colectiva y cultural", al destacar que los santafesinos "son gente de trabajo, que produce y genera empleo".
Posterior a ello recordó que la Provincia demostró, a lo largo de la historia, que el desarrollo del país está ligado al federalismo productivo.
Pullaro precisó que la exposición convoca a unos 270.000 productores agropecuarios que, lejos de especular financieramente, buscan herramientas para invertir, mejorar rendimientos e incorporar tecnologías de punta, con la mirada puesta en la innovación y la competitividad.
A su turno, Scaglia, destacó que en Agroactiva "se cruzan generaciones de hombres y mujeres de campo que llegan con expectativas de mejorar sus inversiones, incorporar maquinaria y sumar tecnología para producir mejor". Asimismo, valoró que la muestra constituye un espacio de cercanía donde Santa Fe se integra con otras provincias para exhibir su potencial productivo.
La casa del campo argentino
Por su parte, Puccini remarcó que "El futuro que queremos construir está anclado en la producción" y explicó que Agroactiva se despliega en unas 250 hectáreas donde se expresa la identidad santafesina.
Dentro de ese escenario, la Provincia contará con un pasillo central integrado por siete lotes, en los que más de 150 empresas exhibirán su producción, resultado del vínculo entre el sector público y el privado.
De manera continuada, Nardi definió la exposición como "la casa del campo argentino", un espacio donde se construye identidad y se integran innovación, conocimiento, negocios, tecnología, trabajo y tradición. Además, indicó que el encuentro permite el intercambio entre productores, empresas, jóvenes en formación e instituciones, fortaleciendo el trabajo en red y la convicción de un país con futuro.
Para cerrar, Luzzi afirmó que Agroactiva representa "el patio trasero de las industrias de maquinaria agrícola más importantes de la provincia", un ámbito donde la familia rural se siente identificada y puede apreciar el potencial productivo de la región.
